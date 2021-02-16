7 طرق للتعامل مع الزوج الكئيب... طبّقيها

وأورد موقع "بوابة أخبار اليوم" المصرية، 7 خطوات، قالت إنه يمكن لأي سيدة أن تتبعها إذا كانت تتعامل مع زوج كئيب، حتى تساعده في التغيير من طباعه تدريجيا والحفاظ على جو من الاستقرار داخل الأسرة.



وتؤكد تلك الخطوات أنه يمكن للزوجة أن تحتوي زوجها حتى إذا كان يحب النكد أو كان من النوع العصبي سريع الغضب، مشددة على أهمية الابتعاد عنه وقت الغضب والبحث عن أشياء مؤثرة يمكن أن تغير من حالته المزاجية.

1- تعتمد الخطوة الأولى على إدراك أنك بين اختيارين، أولهما هو الوقوع في مستنقع المشاكل عند الاصطدام مع زوجك الكئيب، والثاني هو اعتبار أن كآبته تمثل سببا يجعلك تتعاطفين معه حتى تبدأين مساعدته في التخلص من التفكير السلبي.2- فكري دوما في أن عائلتك تستحق حياة أفضل وأنه يجب عليك الكفاح لتحقيق الاستقرار الأسرى بكل الطرق الممكنة.3- إذا كنت تنظرين لزوجك على أنه خصم فيجب عليك أن تغيري هذه النظرة وتبدأين في التعامل مع الأمر على أن زوجك لديه مشكلة وأنه يجب مشاركته في البحث عن حلول لها.4- لا تواجهي هذا الوضع بالمعاناة في صمت، ولكن تحدثي إلى زوجك برفق وحاولي مساعدته عن طريق تلميحات غير مباشرة بأن هناك بعض التصرفات التي يجب أن يغيرها من أجل توفير حياة مستقرة للأطفال.5- في الوقت الذي تحافظين على مشاعر التعاطف مع زوجك يجب أن تضمني وجود معاملة متزنة قائمة على الاحترام.6- ربما تكون طموحاتك الكبيرة سببا في شعوره بالكأبة لأنه يجتهد لإسعادك دون أن يحقق هذا الهدف، ولهذا حافظي على التوازن بين الدخل والنفقات، وحاولي التقليل من بعض متطلبات الرفاهية مثل السيارة الفارهة والبيت الأكبر والتلفون الأحدث، ويجب عليك أن تقدري ما يفعله من أجل إسعادكم.7- احذر أن تؤثر بعض التصرفات التي لا تحبينها في زوجك على علاقتكم الزوجية، وعلى النقيض يجب أن تجعليها وسيلة للتقارب والحفاظ على المشاعر الإيجابية بينكما.