نصائح للتخلص من الخطوط حول العين... جربيها!

1- استخدمي المكونات المناسبةتختلف احتياجات بشرة محيط العين عن باقي البشرة، فلا بد من تجنب المنتجات التي تحتوي على بعض المكونات القاسية. اختاري كريمات العين التي تحتوي على المكونات المناسبة واللطيفة كالببتيدات، الكافيين، السيراميدات، الرتينول والمرطبات. فمع استخدام تلك المكونات بانتظام ستساعدك على مكافحة التجاعيد المبكرة، البقع الداكنة، الخطوط الدقيقة وانتفاخات العينين. ولا تستخدمي المنتجات الغنية بالزيوت، فقد تؤدي لانسداد الغدد الدمعية حول العين.2- التعامل برفقعند العناية بمحيط العين، تأكدي من التعامل برفق، فبشرتها رقيقة جدًا وحساسة عن باقي بشرة الوجه. تجنبي الفرك العنيف أثناء غسل البشرة أو استخدام المرطبات كي لا يتسبب ذلك في أثار عكسية على تلك المنطقة.3- واقي الشمسليس سرًا أن منطقة العين غالبًا ما تعاني من ضوء الشمس وتحتاج لعناية خاصة. قد تساعد كريمات مكافحة الشيخوخة على مقاومة أثار الشيخوخة المبكرة والتلف، لكن ينصح بشدة باستخدام واقي الشمس للوقاية من أضرار أشعة الشمس في تلك المنطقة والحفاظ على النعومة والمرونة.4- التدليكإن كنت ترغبين في التخلص من كافة مشكلات البشرة، جربي تدليك الوجه بشكل منتظم. فيساعد التدليك على تقليل الهالات السوداء، الانتفاخات وتجاعيد العينين.5- النظارات الشمسيةتعريض العينين للأشعة فوق البنفسجية الضارة والطاقة العالية من الشمس من أكثر الوسائل التي تساعد على ظهور التجاعيد المبكرة حول العنين. فيؤدي ذلك لحروق الجلد والإصابة بإعتام عدسة العين مع ظهور بعض الزوائد الجلدية المزعجة على الجفون. للتغلب على ذلك، احرصي على ارتداء نظاراتك الشمسية ذات الجودة العالية كي تستطيع حجب 100 % من الأشعة فوق البنفسجية عند خروجك من المنزل.6- شرب كميات وفيرة من الماءاحرصي على شرب 8 أكواب من الماء خلال اليوم مع تجنب تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم، فقد يتسبب ذلك في جفاف البشرة، مما قد يؤدي لفقدان القدرة على إفراز الدموع التي تحافظ على ترطيب وتغذية العينين بشكل سليم.7- الخلطات الطبيعيةفتعمل الخلطات الطبيعية على إنعاش البشرة وتجديدها. وهي من أفضل الوسائل للعناية بالعينين وترطيبها وتهدئتها. استخدمي شرائح الخيار أو البطاطس المبردة على جفونك بشكل منتظم للتخلص من أثار الإجهاد والانتفاخات، أيضًا أكياس الشاي الأخضر من الوسائل التي تساعد على إنعاش العينين وعلاج الهالات السوداء.