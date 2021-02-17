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علاقتك العاطفية بخطر؟ هذه العلامات تدل على انتهائها

للنساء فقط

2021-02-17 | 08:28
علاقتك العاطفية بخطر؟ هذه العلامات تدل على انتهائها
495 مشاهدة

العلاقات في حياتنا الاجتماعية مهمة - لبعضنا البعض؛ لعائلاتنا، لأصدقائنا، للأشخاص الذين نهتم بهم. تأتي العلاقات الرومانسية عندما تتحول المشاعر وتصبح الأمور جادة والعلاقة فعلية، حيث تكون فكرة قضاء حياتك مع هذا الشخص وصياغة حياتكما معاً ومفهوماً لهذه العلاقة. ولكن عندما لا يتم تحقيق ذلك، يصبح السؤال، «لماذا لا»؟

العلاقة العاطفية الرومانسية مكوّن هام جداً لاستمرار الحياة بين طرفي العلاقة، لكن عندما لا يتحقق ذلك يصبح من متطلبات الحياة إنهاء العلاقة، وهو أمر ليس بالسهل الوصول إلى نهاية العلاقة، ليس دائماً أمراً سيئاً، غالباً ما يكون من الأفضل إنهاء الانفصال بدلاً من تأخير ما لا مفر منه.
في هذا المقال نرصد علامات يشير معالجو العلاقات إلى أنها أهم العلامات على انتهاء العلاقة. وأنت إذا لاحظت أكثر من علامة في علاقتك، فقد حان الوقت للقيام ببعض التفكير الجاد في سبب وجودك بالفعل مع شريكك. إذا كنت تشعر أنك مازلت عالقاً في علاقة، وتبحث عن إشارات بشأن ما إذا كنت تريد الانفصال أم لا، فراجع قائمة العلامات وفقاً لـlifehack:

1- ضعف الثقة بين الأزواج

الثقة هي أحد أهم أجزاء أي علاقة وعندما تفقدا ذلك، فمن المؤكد أن الوقت قد حان لإنهاء العلاقة. تجد نفسك تشكك في دوافع الشخص الآخر وقدراته وأسبابه طوال الوقت... إذا كان هناك عدم ثقة متبادل من أي جانب، فقد يؤدي ذلك إلى الانهيار المطلق للعلاقة والأسس التي بنيت عليها، مما يتسبب في الغيرة والغضب والتملك والمشاعر السلبية الأخرى لتسريب وتسميم العلاقة الضعيفة، بالفعل من الصعب جداً العودة إلى هذه النقطة، وهو أحد الأسباب التي قد يكون من الصواب إنهاء العلاقة.
 


2- قيم مختلفة بين الزوجين
لدينا جميعاً قيمنا الخاصة التي تهمنا - الأمن والحرية والأسرة المحافظة والزواج - مهما كانت قيمك، تحتوي كل علاقة على عملية تسوية وتفاوض واستيعاب قيم شريكك في حياتك، ولكن في بعض الأحيان تكون القيم مميزة ومختلفة للغاية، بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبداً دون حل وسط جذري من المحتمل أن يتسبب في حدوث خلاف، حيث يكافح أحدكما ضد ما أنت عليه حقاً تريد وماذا قررت أنك يجب أن تصبح من أجل تلبية احتياجات الشخص الآخر. إذا كانت هذه مشكلة خطيرة في علاقتك، فمن الأفضل لكلا الطرفين إنهاء العلاقة والمضي قدماً.

3- عدم وضع الخطط المشاركة
نحن جميعاً نضع خططاً للمستقبل، ويجب دائماً اعتبار شريكك الآخر جزءاً منها، حتى لو لم تشمله الخطط بشكل مباشر لها.
لم يعد وضع الخطط مع شريكك في الاعتبار أحد العلامات الرئيسية على أن الوقت قد حان لإنهاء العلاقة - فلن يعد جزءاً كبيراً مما تعتز به، أي كما لو أنه ليس عنصراً ثابتاً أو جزءاً صلباً من حياتك، فأنت بذلك قد تركته نفسياً، بالفعل قم بإنهاء العلاقة حتى يتمكن كل منكما من المضي قدماً.
 


4- انعدام المتعة
من المفترض أن تكون العلاقات ممتعة، وإذا فقدت ذلك في العلاقة، فقد يكون الوقت قد حان لإنهاء العلاقة، إذا وجدت نفسك غير قادر على استعادة إحساس المرح أصبحت الأيام مملة، فكل محاولة للمرح أو بعض الأنشطة المحفزة للسعادة تقابل بالضيق أو النفور العام.

يجب أن تكون العلاقة مسؤولة وتنضج بالإضافة إلى المرح، لذلك يجب أن يكون هناك دائماً توازن بين الجانبين. إذا سئمت من العلاقة، عليك أن تدرك أن الحياة أقصر من أن تكون مع شخص لا يقدر نفس النوع من المتعة التي لديك، وإذا كنت قد أجريت هذه المناقشة أكثر من مرات كافية دون الحصول على أي حل وسط، قد يكون من الصواب إنهاء العلاقة.

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