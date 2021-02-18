تنظيف الفضة عملية فائقة الدقة.. إليك 5 طرق آمنة

الفضّة، من مجوهرات وصواني الشاي أو شمعدانات أو أوان، خامة تستدعي العناية بها عند التنظيف. وفي الآتي، 5 طرق مجرّبة لتنظيف الفضة.
سائل الجلي والماء
• يُخلط القليل من سائل الجلي، مع الماء الدافئ، وتغمس قطعة قماش من الألياف الدقيقة في الخليط.
• تفرك قطعة الفضة - سواء كانت مجوهرات أو آنية - بقطعة تلقماش المبللة بالسائل.
• تشطف الآنية بالماء البارد.
• تجفف بمنشفة ناعمة ونظيفة.
• نصيحة: لا توضع قطعة الفضة في الجلاية أبدًا.
رقائق الألومنيوم وصودا الخبز
• يجب تبطين الوعاء بورق الألمنيوم.
• يُملأ الوعاء المغطى بالألمنيوم بالماء المغلي وصودا الخبز؛ مع استخدام ملعقة كبيرة من صودا الخبز لكل كوب ماء.
• تضاف قطعة الفضة إلى محلول صودا الخبز، ويجب التأكد من أنها تلامس رقائق الألمنيوم (وهذا يضمن حدوث التفاعل الكيميائي).
• تترك في أي مكان من دقيقتين إلى 10 دقائق.
• تتم إزالة قطعة الفضة من المحلول، وتصقل بقطعة قماش ناعمة وجافة من الألياف الدقيقة.
• نصيحة: لتلميع الفضة، يجب تدوير قطعة قماش جافة على المناطق الملطخة أو المخدوشة لاستعادة السطح اللمّاع.
معجون الأسنان
• يوضع القليل من معجون الأسنان على قطعة قماش من الألياف الدقيقة.
• تفرك الفضة حتى تزول البقع.
• تشطف القطعة بالماء الدافئ وتجفف بقماش نظيفة.
نشاء الذرة
• تُمزج 3 أجزاء من الماء، مع جزء من نشاء الذرة، في إعداد عجينة.
• باستخدام قطعة قماش مبلّلة، توضع العجينة على الأجزاء الفضة الباهتة.
• تترك العجينة تجف على الفضة، في مناطق تطبيقها.
• باستخدام قطعة قماش أكثر كاشطة، تفرك المنطقة الجافة.
الخلّ
• يخلط نصف الكوب من الخلّ الأبيض، مع ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز، في وعاء من الماء الفاتر.
• تنقع قطعة الفضة، من ساعتين إلى ثلاث ساعات.
• تشطف القطعة بالماء البارد، وتترك حتى تجف.