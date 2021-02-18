تنظيف الفضة عملية فائقة الدقة.. إليك 5 طرق آمنة

الفضّة، من مجوهرات وصواني الشاي أو شمعدانات أو أوان، خامة تستدعي العناية بها عند التنظيف. وفي الآتي، 5 طرق مجرّبة لتنظيف الفضة.

سائل الجلي والماء





• يُخلط القليل من سائل الجلي، مع الماء الدافئ، وتغمس قطعة قماش من الألياف الدقيقة في الخليط.

• تفرك قطعة الفضة - سواء كانت مجوهرات أو آنية - بقطعة تلقماش المبللة بالسائل.

• تشطف الآنية بالماء البارد.

• تجفف بمنشفة ناعمة ونظيفة.

• نصيحة: لا توضع قطعة الفضة في الجلاية أبدًا.



رقائق الألومنيوم وصودا الخبز • يُخلط القليل من سائل الجلي، مع الماء الدافئ، وتغمس قطعة قماش من الألياف الدقيقة في الخليط.• تفرك قطعة الفضة - سواء كانت مجوهرات أو آنية - بقطعة تلقماش المبللة بالسائل.• تشطف الآنية بالماء البارد.• تجفف بمنشفة ناعمة ونظيفة.• نصيحة: لا توضع قطعة الفضة في الجلاية أبدًا.





• يجب تبطين الوعاء بورق الألمنيوم.

• يُملأ الوعاء المغطى بالألمنيوم بالماء المغلي وصودا الخبز؛ مع استخدام ملعقة كبيرة من صودا الخبز لكل كوب ماء.

• تضاف قطعة الفضة إلى محلول صودا الخبز، ويجب التأكد من أنها تلامس رقائق الألمنيوم (وهذا يضمن حدوث التفاعل الكيميائي).

• تترك في أي مكان من دقيقتين إلى 10 دقائق.

• تتم إزالة قطعة الفضة من المحلول، وتصقل بقطعة قماش ناعمة وجافة من الألياف الدقيقة.

• نصيحة: لتلميع الفضة، يجب تدوير قطعة قماش جافة على المناطق الملطخة أو المخدوشة لاستعادة السطح اللمّاع.



معجون الأسنان • يجب تبطين الوعاء بورق الألمنيوم.• يُملأ الوعاء المغطى بالألمنيوم بالماء المغلي وصودا الخبز؛ مع استخدام ملعقة كبيرة من صودا الخبز لكل كوب ماء.• تضاف قطعة الفضة إلى محلول صودا الخبز، ويجب التأكد من أنها تلامس رقائق الألمنيوم (وهذا يضمن حدوث التفاعل الكيميائي).• تترك في أي مكان من دقيقتين إلى 10 دقائق.• تتم إزالة قطعة الفضة من المحلول، وتصقل بقطعة قماش ناعمة وجافة من الألياف الدقيقة.• نصيحة: لتلميع الفضة، يجب تدوير قطعة قماش جافة على المناطق الملطخة أو المخدوشة لاستعادة السطح اللمّاع.

• يوضع القليل من معجون الأسنان على قطعة قماش من الألياف الدقيقة.

• تفرك الفضة حتى تزول البقع.

• تشطف القطعة بالماء الدافئ وتجفف بقماش نظيفة.



نشاء الذرة





• تُمزج 3 أجزاء من الماء، مع جزء من نشاء الذرة، في إعداد عجينة.

• باستخدام قطعة قماش مبلّلة، توضع العجينة على الأجزاء الفضة الباهتة.

• تترك العجينة تجف على الفضة، في مناطق تطبيقها.

• باستخدام قطعة قماش أكثر كاشطة، تفرك المنطقة الجافة.



الخلّ • تُمزج 3 أجزاء من الماء، مع جزء من نشاء الذرة، في إعداد عجينة.• باستخدام قطعة قماش مبلّلة، توضع العجينة على الأجزاء الفضة الباهتة.• تترك العجينة تجف على الفضة، في مناطق تطبيقها.• باستخدام قطعة قماش أكثر كاشطة، تفرك المنطقة الجافة.