وداعاً للبوتكس... بديل طبيعي لنفخ الوجه بمكونين من مطبخك

اليك هذه الوصفة التي حالما تقومين بتطبيقها على خدودك ستذهلين بالنتيجة وستحصلين على بوتوكس طبيعي من دون أي تدخلات تجميلية بمكوّنين فقط!ملعقة كبيرة من الخميرةربع كوب من ماء الورد.الخميرة مكوّن ممتاز لنفخ الوجه، أما ماء الورد فهو مهدىء رائع ومنعّم للبشرة.اخلطي المكوّنين لتحصلي على خليط كريمي ناعم.قومي بدهن الخليط على وجنتيك واتركيه لمدة 15 دقيقة.اغسلي وجهك بالماء الدافى ء وامسحي خدودك بقطعة من القطن المبللة بماء الورد.