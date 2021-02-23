وداعاً للهالات السوداء بفضل هذه الوصفة الطبيعية!

الهالات السوداء مشكلة تؤرق العديد من النساء، فأسبابها كثيرة منها وراثية ومنها ناتجة من عوامل حياتية وصحية. لكن في كل الأحوال، تؤثر هذه الهالات سلباً على مظهر المرأة وجمال بشرتها، حتى أنه في أحيان كثيرة تحول مستحضرات المكياج دون تغطية الهالات السوداء، لا سيما إذا كانت ذات لون داكن جداً.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل وصفة طبيعية لتتخلصي من الهالات السوداء في شكل نهائي.



وصفة البطاطس وزيت اللوز



مكونات الوصفة:



- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

- ملعقة كبيرة من الليمون الحامض. - شريحتان من البطاطس.- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.- ملعقة كبيرة من الليمون الحامض.





طريقة التحضير والتطبيق





في البداية، ضعي البطاطس في الخلاط الكهربائي، واطحنيها الى أن تصبح ناعمة جداً. من ثم، أضيفي إليها زيت اللوز الحلو والليمون الحامض. اخلطي المكونات مجدداً مع بعضها البعض حتى تصبح خليطاً متجانساً. طبقي الخليط تحت العينين، واتركيه مدة عشرين دقيقة. بعدها، أزيلي الخليط بالغسول الملائم.



واظبي على تطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع. في البداية، ضعي البطاطس في الخلاط الكهربائي، واطحنيها الى أن تصبح ناعمة جداً. من ثم، أضيفي إليها زيت اللوز الحلو والليمون الحامض. اخلطي المكونات مجدداً مع بعضها البعض حتى تصبح خليطاً متجانساً. طبقي الخليط تحت العينين، واتركيه مدة عشرين دقيقة. بعدها، أزيلي الخليط بالغسول الملائم.واظبي على تطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.