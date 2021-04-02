بالصور: طرق صحية ومسلية لتزيين البيض في عيد الفصح

مع اقتراب عيد الفصح ينهمك الجميع بتزيين المنزل والتحضير للعيد. بعضهم من يحضر حلويات العيد كالمعمول، والبعض الآخر يفضل تزيين وتلوين البيض بأشكال ملفتة وألوان مميزة.

نقدم اليكم طرق صحية وطبيعية لتلوين البيض من دون افساد الغذاء بداخلها، مع الحصول على ألوان ملفتة.

كيفية التحضير:

املأ الوعاء بالماء. أضف اليه المكون الذي تريد أن يأخذ البيض لونه واتركه في الماء حتى يغلي به ويأخذ اللون المطلوب.

قشر البصل تعطي اللون البني الفاتح. يمكنك تزيين البيض بأزهار من الطبيعة ثم وضعها في الماء لتغلي. وبعد أن تتلون، أزيلي الأزهار عنها وبذلك تكون قد تزينت بطريقة رائعة.

للحصول على لون أخضر أضيفي أوراق السبانخ أو البقدونس.

للحصول على لون بنفسجي استخدمي أوراق الملفوف البنفسجي.

قشر الباذنجان المجفّف وبودرة الفلفل الأحمر الحارّ للحصول على لون برتقاليّ.