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لن تتخيلوا... فوائد هذا النوع من الدبس مذهلة للبشرة والصحة

للنساء فقط

2021-04-02 | 08:04
لن تتخيلوا... فوائد هذا النوع من الدبس مذهلة للبشرة والصحة
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موضوع
792 مشاهدة

الخروب هو فاكهة صيفية قرنية ذات لون بني داكن، يشبه شكلها قرون البازلاء، تحمل في جوفها طبقة رقيقة من اللب وبذور صغيرة، وهي تعد بديل صحي لتناول الشوكولاتة، بسبب طعمها الحلو والمميز، ناهيك عن فوائدها الغذائية والصحية، التي عرفت منذ أكثر من 4000 عام في اليونان القديمة.

فوائد دبس الخروب للبشرة
 
يعتبر دبس الخروب من الأغذية الطبيعية الفعالة جداً في تحسين صحة البشرة، وذلك بفضل محتواه الغني من فيتامين هـ، الذي يساعد على منع تلف الجلد، وظهور التجاعيد المبكرة.
 
فوائد دبس الخروب للجسم
 
يمكن تلخيص فوائد دبس الخروب للجسم في النقاط التالية:
 
يعزز تناول دبس الخروب صحة العظم، وذلك بفضل محتواه الغني من الكالسيوم، والحديد، و النحاس، والسيلينيوم الضروري لصحة العظام، ويساعد في منع الإصابة من هشاشة العظام.
 
يحافظ على صحة القلب، ويعزز ضغط الدم الطبيعي، وذلك بسبب محتواه من عنصر البوتاسيوم. يزيد من مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم، إذا تم تناوله مع بعض المكملات الغذائية، وذلك بحسب ما أظهرته بعض الدراسات التي أجريت على الفئران بالرغم من أن هذه الدراسات لا نتائج علمية قاطعة للبشر. تحمي من الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وذلك بسبب وجود مستويات صحية من الكولسترول الجيد HDL .
 
يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، إذ وجدت إحدى الدراسات أن تناول دبس الخروب مع الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات ساعد في انخفاض مستويات السكر والأنسولين في الدم.
 
يحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي المصاحب للسرطان، والعديد من الأمراض الأخرى، إذ تؤكد البحوث أن دبس الخروب والسكر الأسود يحتويان على نسب عالية من مضادات الأكسدة أكثر من العسل.

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