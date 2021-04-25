لا تتخلصي منها.. استخدامات مذهلة لأكياس الشاي

ويلقي أغلب متناولي هذا المشروب الأكثر شيوعا في العالم أكياس الشاي من دون معرفة فوائدها المتنوعة والكثيرة والتي تبدأ من الجمال وتنتهي بالاستخدامات المنزلية.وأكد الكثير من الخبراء في العالم وجود فوائد كثيرة لأكياس الشاي، من خلال إعادة استخدامها بطرق مختلفة، تتنوع من العناية الجسدية وتتوسع لتشمل الكثير من الاستخدامات.وبحسب المقال المطول الذي نشرته "الجزيرة نت" تتنوع فوائد أكياس الشاي ومنافعها بشكل كبير وغير متوقع، وربما بعد هذا المقال سيفكر الكثيرون قبل رميها في القمامة، وهذه الفوائد هي:يعتبر الشاي من المصادر الطبيعية لمضادات الأكسدة، ويمكن لأكياس الشاي أن تتحول إلى مرطب غني للبشرة من خلال غليها بالماء وتركها حتى تبرد، حيث ترش على الوجه مع تدليك البشرة وغسل الوجه بعد ذلك بالماء الساخن.وبحسب خبرة التجميل، جيل نيستول، يمكن إضافة البابونج أثناء غلي الأكياس، ووضع السائل في جهاز بخار الوجه، حيث يساعد على تفتيح المسام وتقوية البشرة وتهدئة التهيجات الناجمة عن أشعة الشمس.يخلط منقوع أكياس الشاي الأخضر مع ملعقة صغيرة من العسل وقطرات عصير الليمون، ويفرك الوجه بشكل دائري، حيث يساهم في عملية تقشير البشرة وإزالة الهالات السوداء تحت العين، بعد تركه لمدة 5 دقائق على الوجه وشطفه بالماء الدافئ.ويسهم الكافيين الموجود في الشاي بالحد من انتفاخ العين وتقليل الالتهابات الناتجة عن الإرهاق أو قله النوم، ويفتح الهالات السوداء حول العين ويساهم بإزالتها.أشارت جيل نيستول، إلى وجود استخدام آخر مميز لأكياس الشاي، حيث تعتبر غسول جيد للشعر، وتساهم بتغذية بصيلات الشعر، وتمنحه اللمعان والنعومة.وللحصول على هذه النتائج نصحت الخبيرة بغلي كيسين من أكياس الشاي وتركها حتى تبرد وسكبها على الشعر وتركها لمدة 10 دقائق ثم غسيل الشعر بالطريقة المعتادة باستخدام الشامبو والبلسم.نوهت الخبيرة إلى وجود استخدام مميز آخر، حيث يمكن للشاي منح الشعر صبغة جميلة للاستخدام المؤقت أو في المناسبات، حيث يمنح الشاي الأسود تأثير بني للشعر، أما شاي الكركديه، يمنح اللون الوردي للشعر مع قليل من الاحمرار، لذلك في حال وجود مناسبة طارئة، يعتبر الشاي حلا سريعا ورخيصا للحصول على مظهر جميل للشعر.ونقل المقال عن المؤلفة والكاتبة، جانيس تايلور، معلومات تؤكد وجود فوائد كبيرة للشاي على الفم واللثة، وينصح أطباء الأسنان باستخدام أكياس الشاي الأسود كعلاج مؤقت للمساعدة على تقليص الأوعية الدموية المنتفخة، وقتل بعض أنواع البكتيريا وعلاج اللثة من خلال ضغط أكياس الشاي الباردة عليها لمدة 5 دقائق.أشار المقال إلى بعض الاستخدامات المنزلية لأكياس الشاي، منها تعطير الجو، حيث تستطيع أكياس الشاي المجففة امتصاص الروائح الكريهة عن طريق وضعها في خزانة الأحذية أو الثلاجة، حيث توفر رائحة عطرة، بحسب نوعية الشاي، كما يستخدم كمعطر للسجاد من خلال مزج أوراق الشاي المستخرجة من الأكياس المستعملة المجففة، مع كمية كافية من بيكربونات الصودا، وتركها لمدة 20 دقيقة قبل تنظيفها جيدا بواسطة المكنسة الكهربائية.وتستخدم أكياس شاي النعناع كمعطر للأيدي خصوصا بعد تقشير الثوم أو البص أو تقطع الأسماك، كما يمكنها تغيير رائحة أكياس القمامة أو سلال القمامة في المنزل.من أفضل اكياس الشاي هو اعتبارها كسماد طبيعي، حيث تحتوي على نسب عالية من النيتروجين، كما ينصح بنقع شاي البابونج في دلو من الماء لأكثر من 30 دقيقة، وملء زجاجة بخاخة بهذا المنقوع، ورشّه بشكل روتيني على الشتلات والتربة الأمر الذي يحمي الشتلات من الأمراض والفطيريات التي تصيبها.من الاستخدامات المنزلية الجيدة للشاي أيضا، هو استخدامها كملمع لأخشاب المنزل، حيث تلمع من دون التسبب بأذية لأخشاب المطلية كونها لا تحتوي على مواد كيميائية، حيث يمسح الخشب بمنقوع الشاي الساخن من خلال تبليله على قطعة قماش.يرش مغلي أكياس الشاي على الأسطح الزجاجية المتسخة، مثل النوافذ والأبواب البلورية وغيرها من المقتنيات البلورية في المنزل، حيث يساهم في عدم تحور الزجاج، من خلال المسح بقماش مبلل بالشاي، ويعتبر فعال لإزالة بصمات الأصابع والغبار.يمكن إضافة أكياس شاي البابونج والشاي الأخضر إلى المياه في بانيو الحام، حيث تساهم بإضفاء رائحة منعشة وتقدم حماما مرطبا للجسم ومريحا للأعصاب بسبب المواد المضادة للأكسدة الموجودة في اوراق الشاي.