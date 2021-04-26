تعلّمي وصفة شوربة البطاطس السهلة لسفرة رمضان!

لا تكتمل سفرة رمضان بدون الحساء اللذيذ والصحي. وفي التالي نقدم اليك وصفة حساء البطاس السهلة والشهية، التي تستغرق مدة تحضيرها 30 دقيقة، وتكفي لـ 4 أشخاص.
المقادير
- الزبدة : ملعقة كبيرة
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- البطاطس : 2 حبة (مقطعة)
- مرق دجاج : 1 مكعب
- ماء ساخن : 2 كوب
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- كريمة الطبخ : نصف كوب
طريقة التحضير
- ذوبي الزبدة بقدر على النار، ثم أضيفي البصل وقلبيه قليلاً.
- أضيفي البطاطس المقطعة، ومرق الدجاج، وصبي الماء الساخن، واتركي المكونات على النار لمدة 25 دقيقة.
- بعد مرور الوقت، ضعي البطاطس مع الماء في إبريق الخلاط الكهربائي واطحني البطاطس جيداً.
- أعيدي المزيج للقدر، ثم بهري الفلفل الأسود وصبي كوب الكريمة.
- سخني الشوربة على النار واسكبيها في أطباق التقديم وقدميها ساخنة.
سفرة دائمة ورمضان كريم!