فوائد ماسك القهوة للوجه... لا تعدّ ولا تحصى!

يرغب العديد من الأشخاص ببدء يومهم بشُرب كوبٍ من القهوة لما لها من رائحةٍ زكية ومذاقٍ شهيّ، إضافةً إلى قدرتها على تحسين المزاج، ولا تقتصر فوائد القهوة على هذه الأمور، بل يُمكن استخدامها في الأغراض التجميلية في العديد من الوصفات الطبيعيّة لعلاج مشاكل البشرة المختلفة.

اليك أهم فوائد قناع القهوة للوجه:



منح البشرة النضارة والإشراقة.

التقليل من انتفاخ الوجه، وهذا في حالات الحصول على عدد ساعات قليلة من النوم، إذ قد يظهر على الوجه بعض التورُّم.

تقشير البشرة وشد الوجه.

ترطيب البشرة وتغذيتها.

تأخير ظهور علامات الشيخوخة.

التقليل من ظهور البقع والحبوب في الوجه.

التقليل من علامات الإرهاق والتعب على الوجه.

تفتيح وتبييض المناطق الدّاكنة في الوجه.

زيادة إنتاج الكولاجين والإيلاستين في البشرة الأمر الذي يُقلل من الخطوط الدقيقة بالوجه، وهذا ما يجعل القهوة من أفضل الخيارات لمحاربة علامات تقدّم السن. منح البشرة النضارة والإشراقة.التقليل من انتفاخ الوجه، وهذا في حالات الحصول على عدد ساعات قليلة من النوم، إذ قد يظهر على الوجه بعض التورُّم.تقشير البشرة وشد الوجه.ترطيب البشرة وتغذيتها.تأخير ظهور علامات الشيخوخة.التقليل من ظهور البقع والحبوب في الوجه.التقليل من علامات الإرهاق والتعب على الوجه.تفتيح وتبييض المناطق الدّاكنة في الوجه.زيادة إنتاج الكولاجين والإيلاستين في البشرة الأمر الذي يُقلل من الخطوط الدقيقة بالوجه، وهذا ما يجعل القهوة من أفضل الخيارات لمحاربة علامات تقدّم السن.

حماية البشرة وتعزيز دفاعاتها الطبيعيّة، وهذا بسبب غنى القهوة بالمواد المضادة للأكسدة التي تحمي من أشعة الشمس التي قد تُسبب سرطان الجلد.

تحفيز تدفق الدم إلى الوجه.

معالجة حروق الشمس التي قد تُصيب الوجه، مما يحمي البشرة من التلف.

جربي قناع القهوة والحليب

نظرًا لفوائد القهوة في تقشير وشد البشرة وتبييضها، فإنّه يُمكن صُنع قناعٍ مكوّن من القهوة والحليب للتخلص من البقع الدّاكنة في الوجه أيضًا، وتحتاجين هنا إلى:

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة.

كوب من الحليب.

الطريقة

اخلطي القهوة مع الحليب وحرّكي الخليط جيدًا.

ضعي القناع على الوجه والرقبة واتركيه لمدة نصف ساعة ثُم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.





