لحرق الدهون بوقت قصير... حضري هذا المشروب!

وهناك العديد من الخضار الورقية التي تلعب دورا كبيرا في خسارة الوزن، ومن بينها البقدونس الخالي من السعرات الحرارية ويمكن شربه مرتين في اليوم طالما من دون سكر.ويؤكد خبراء التغذية أن البقدونس يقلل من الشهية للطعام، وهو فعال في إذابة الدهون والشحوم المتراكمة في الجسم، وخصوصا تلك التي تتواجد في منطقة البطن، إذا ما أخذ على الريق وشرب ساخناً.وكذلك يساعد الجسم على التخلّص من الماء الزائد، والذي يكون مصدر لزيادة الوزن عند الكثير من الناس.ويمكن تحضير وصفة البقدونس السهلة بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل وهي الثوم والبقدونس والحامض.أما طريقة التحضير فهي سهلة، حيث يوضع في قدر على النار الحامض والثوم (حسب الكمية) وليتر من الماء، وتوضع جميعها على نار هادئة ومن بعدها يُضاف الخليط بعد الغلي إلى البقدونس المقطّع.ويفصل ان يوضع في زجاجة، ويُحفظ مغلقاً لمدّة يوم كامل، ثمّ يُشرب كوب منه يوميا قبل الفطور.