وصفات طبيعية ونصائح لشد ترهلات الجسم

تتعدّد العوامل التي تساعد على ظهور ترهلات وتشققات الجلد، ومن ضمنها الحمل والولادة، ومحاولة ​إنقاص الوزن​ خلال فترة زمنية قصيرة، والتقدّم في العمر، إضافة إلى اتباع عادات صحية وغذائية خاطئة كإستخدام الماء الساخن عند الاستحمام، والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن التخلّص من هذه ​الترهلات​ وشدّ ​الجسم​؟





خلطات طبيعية لشد ترهلات الجسم

خلطة الغلسرين والشبّة



المكونات

ملعقة كبيرة من الشبّة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من أي كريم للجسم.

3 ملاعق كبيرة من الغليسرين.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ليمونة.



الطريقة

امزجي المكوّنات في وعاء زجاجي حتّى تتجانس.

ضعي علبة الخلطة قبل كل استعمال منها في إناء يحتوي على ماء مغلي، ودعيها فيه حتّى تبرد.

خذي القليل من الخلطة، ودلّكي منطقة الترهلات بحركة دائرية، واتركيها لمدّة ساعة.

اغسلي منطقة الترهلات بالماء والصابون.



خلطة كريم الزنجبيل



المكونات

3 ملاعق كبيرة من مبشور الزنجبيل الطازج.

كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

3 ملاعق كبيرة من كريم الغليسرين.



الطريقة

ضعي الزنجبيل في الماء في إناء على النار إلى أن يغلي السائل، ويتبقّى منه حوالي ربع كوب، ثمّ دعيه جانباً حتّى يبرد.

صفّي السائل، وأضيفي إليه خل التفاح، وماء الورد، وزيت اللوز، وكريم الغليسرين.

امزجي المكونات مع بعضها، حتى يصبح قوام الخليط ثقيلاً.

خذي كمية مناسبة من كريم الزنجبيل، ودلّكي المناطق التي تريدين شدّها بهذا الكريم بحركات دائرية، وستلاحظين ارتفاع حرارة جسمك، إذ إن هذا ما سيساعد على إذابة الدهون في المنطقة المدهونة بالكريم.

اغسلي جسمك أو المنطقة المدهونة بعد مرور ساعتين.



خلطة السكر وزيت بذر العنب



المكونات

نصف فنجان من السكر الأبيض.

نصف فنجان من زيت بذر العنب.



الطريقة

امزجي المكونات مع بعضهما جيداً.

احفظي الخليط في مرطبان أو وعاء نظيف.

دلّكي المناطق الجلدية المترهّلة بهذا الخليط كل يوم، ثمّ اغسليها بالماء الفاتر.



نصائح لشد ترهلات الجسم

الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس وقت طويل، من أجل تسمير البشرة خصوصا مع وجود الكلور في مياه المسبح. المكوناتملعقة كبيرة من الشبّة المطحونة.ملعقتان كبيرتان من أي كريم للجسم.3 ملاعق كبيرة من الغليسرين.3 ملاعق من زيت الزيتون.ملعقة كبيرة من ماء الورد.نصف ليمونة.الطريقةامزجي المكوّنات في وعاء زجاجي حتّى تتجانس.ضعي علبة الخلطة قبل كل استعمال منها في إناء يحتوي على ماء مغلي، ودعيها فيه حتّى تبرد.خذي القليل من الخلطة، ودلّكي منطقة الترهلات بحركة دائرية، واتركيها لمدّة ساعة.اغسلي منطقة الترهلات بالماء والصابون.المكونات3 ملاعق كبيرة من مبشور الزنجبيل الطازج.كوب من الماء.ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.ملعقة كبيرة من ماء الورد.ملعقة كبيرة من زيت اللوز.3 ملاعق كبيرة من كريم الغليسرين.الطريقةضعي الزنجبيل في الماء في إناء على النار إلى أن يغلي السائل، ويتبقّى منه حوالي ربع كوب، ثمّ دعيه جانباً حتّى يبرد.صفّي السائل، وأضيفي إليه خل التفاح، وماء الورد، وزيت اللوز، وكريم الغليسرين.امزجي المكونات مع بعضها، حتى يصبح قوام الخليط ثقيلاً.خذي كمية مناسبة من كريم الزنجبيل، ودلّكي المناطق التي تريدين شدّها بهذا الكريم بحركات دائرية، وستلاحظين ارتفاع حرارة جسمك، إذ إن هذا ما سيساعد على إذابة الدهون في المنطقة المدهونة بالكريم.اغسلي جسمك أو المنطقة المدهونة بعد مرور ساعتين.المكوناتنصف فنجان من السكر الأبيض.نصف فنجان من زيت بذر العنب.الطريقةامزجي المكونات مع بعضهما جيداً.احفظي الخليط في مرطبان أو وعاء نظيف.دلّكي المناطق الجلدية المترهّلة بهذا الخليط كل يوم، ثمّ اغسليها بالماء الفاتر.الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس وقت طويل، من أجل تسمير البشرة خصوصا مع وجود الكلور في مياه المسبح.

استخدام الكريمات المحتوية على الكولاجين، حيث أن الترهلات تحدث عندما ينقص الكولاجين في الجسم، ولتعويض هذا النقص يمكن استخدام الكريمات المحتوية على الكولاجين، ومما تجدر الإشارة إليه أن الكولاجين الطبيعي الموجود في الجسم هو المسؤول عن شد الجسم وتقوية العظام والمفاصل.

الابتعاد عن اتباع نظام الريجيم الذي يخفف الوزن بشكل كبير؛ لأن فقدان الوزن بسرعة يزيد من ترهلات الجسم، في حين يحدث العكس إذا ما اتّبع الفرد نظاماً غذائياً متوازناً.



ممارسة تمارين الأوزان من أجل تقوية عضلات الجسم وجعل الجسم متناسق الشكل، ومشدوداً.

شرب كميات كبيرة من المياه بحيث لا تقل عن ثمانية أكواب بشكل يومي، ومن المعروف أن شرب الماء يحمل فوائد عديدة للجسم بشكل عام والبشرة بشكل خاص؛ فيزيد من نضارتها ورطوبتها، ويحدّ من حدوث الترهلات والتجاعيد.

تناول الفواكه والخضار لاحتوائها على المعادن والفيتامينات بنسبة مرتفعة، والتي تلعب دوراً في بناء عضلات الجسم والجلد وبالتالي شد الجسم ومنع ترهلاته، ويفضل تناول الفواكه والخضار موزّعة على خمس وجبات خفيفة بصورة يومية، وتضمين الوجبة الرئيسية بالخضار المطبوخة أيضاً.

تناول البروتينات؛ لاحتوائها على نسبة عالية من الكولاجين الذي يبني العضلات ويقوّيها، ويحمي الجسم من الترهلات.

تدليك الجسم بزيت الخروع مع القليل من عصير الليمون.

استخدام ماسكات لتدليك البشرة لغرض شد الجسم، ولا بدّ من استخدامها مرتين في الأسبوع الواحد على الأقل للوصول إلى نتائج فعالة.