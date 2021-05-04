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كيف تتخلصين من مشكلة انتفاخ تحت العين

للنساء فقط

2021-05-04 | 03:43
كيف تتخلصين من مشكلة انتفاخ تحت العين
المصدر:
sputniknews
303 مشاهدة

في كثير من الأحيان يشعر الشخص بالضيق والحرج، بسبب تلك الأكياس المنتفخة تحت عينيه، وازديادها وضوحا بمرور الأعوام والسنين.

نشر موقع "كليفلاند كلينك" الطبي المتخصص تقريرا حول كيفية التخلص من تلك الانتفاخات حول العين بصورة طبيعية وسهلة.

أسباب انتفاخات العين

ولكن قبل معرفة العلاج، ينبغي أن تعلم السبب، لذلك حدد الخبراء أسباب انتفاخات العين على النحو التالي:

· قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى الانتفاخ والهالات السوداء تحت العين.

· يمكن أن يتسبب الجفاف في جعل الجلد حول عينيك مترهلًا وغارقًا.

· يمكن أن يؤدي احتباس السوائل - مثل الحساسية أو الوجبة المالحة - إلى الانتفاخ.

· يمكن أن يؤدي التهيج من مستحضرات التجميل إلى تضخم الأنسجة حول عينيك (خاصة إذا كنت لا تغسل وجهك قبل النوم).

· يؤدي التقدم في السن إلى تقلص الضمادات الدهنية في الوجه وتغرقها، مما يؤدي إلى تشكل الأكياس.

· الوراثة تجعل بعض الناس أكثر عرضة للانتفاخات تحت العين.

علاجات منزلية لانتفاخات العين

نادرًا ما تكون الانتفاخات تحت العين مدعاة للقلق، لكنها قد تكون مزعجة من وجهة نظر تجميلية للنساء تحديدا.

يوجد عدد من العلاجات المنزلية الفعالة والسهلة، التي يمكنها التخلص من انتفاخات العين:

· ادعم وسادتك

يمكن أن يساعد النوم مع رفع رأسك قليلاً، على منع تراكم السوائل حول عينيك أثناء النوم.

· جرب الكمادات الباردة

ينصح الخبراء بضرورة وضع الخيار على عينيك، لمساعدتها البالغة في تخفيف الانتفاخات حول العين، حيث يمكن أن تساعد الكمادات الباردة مثل الخيار أو أكياس الشاي البارد في تقليل الانتفاخ.

كما يمكن استخدام أكياس الشاي الأخضر بشكل خاص، لأن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في تماسك الجلد حول العينين.

· أضف المزيد من الرطوبة

استخدم مرطبًا يوميًا جيدًا للحفاظ على صحة البشرة (اختر فقط تركيبة لطيفة للاستخدام حول عينيك)، لأنه تتمتع البشرة المرطبة جيدًا بحاجز رطوبة أفضل، مما يمنع دخول المواد المهيجة ومسببات الحساسية إلى الجلد.

· شرب السوائل وتجنب الكحول

يمكن للجفاف أن يجعل الجلد حول عينيك مترهلًا وحزينًا، لذلك تأكد من شرب الكثير من الماء، وتجنب الإفراط في شرب الكحول، حيث يمكن أن يسبب الجفاف.

· تخلص من نظام اليويو الغذائي

عندما يرتفع وزنك لأعلى ولأسفل، يمكن أن تنمو الدهون في وجهك وتتقلص أو تتحول، لذلك اتباع نظام غذائي متكرر يمكن أن يتسبب في إعادة توزيع الضمادات الدهنية على وجهك.

وللمساعدة في إبقائها في مكانها، تخطي الحميات الغذائية وحاول الحفاظ على وزن ثابت.

· كريم العين لانتفاخات تحت العين

للأسف، ليس هناك جرعة سحرية لتقليص الانتفاخات حول العينين، لكن كريمات العين قد توفر بعض الفوائد.

حيث توفر بعض أنواع الجل والكريمات "الإصلاح الفوري" ولكن مع تلك الكريمات، يتقلص الجل نفسه عندما يجف، لذلك هذه ليست سوى إصلاحات مؤقتة، وهي مفيدة ولكن فقط طالما أنها لا تتقشر أو تزول في الوقت الخطأ.

مكونات تساعد على تهدئة البشرة حول العينيين

ويمكن استخدام أي من تلك المكونات التي ينصح بها الأطباء لتهدئة البشرة حول العينين، والتي جاءت على النحو التالي

· الريتينول

· مادة الكافيين

· فيتامين سي.

· مضادات الأكسدة

ولكن ملحوظة: "يمكن أن تكون المكونات مثل الريتينول أو مضادات الأكسدة مفيدة - ولكن إذا كان التركيز قويًا جدًا، يمكن أن يكسر حاجز الرطوبة ويهيج الجلد".

العلاجات الطبية لانتفاخات العين

إذا كانت العلاجات المنزلية لا تفي بالغرض، فيمكن أن تساعد هذه الإجراءات في العيادة في علاج الانتفاخات تحت العين، والتي تأتي على النحو التالي:

· يمكن أن يعمل التقشير بالليزر على شد الجلد وتحسين ملمسه.

· يمكن لحقن توكسين البوتولينوم (البوتوكس) إرخاء بعض العضلات حول العينين، لذا فهي لا تشد بقوة وتؤدي إلى ظهور خطوط ثنية وانتفاخات، يمكن للبوتوكس أيضًا رفع الحاجب، مما يساعد الأشخاص الذين يعانون من انتفاخ أو تدلي الجفن العلوي.

· يمكن أن يملأ الحشو التجاويف تحت العينين، حيث يمكن أن تساعد الحشوات في رفع الخد وعمل منحنى سلس ومتواصل من الجفن السفلي إلى الخد العلوي، بدلاً من البقعة المجوفة.

· من أجل إصلاح طويل الأمد، تعد الجراحة التجميلية أيضًا خيارًا. في عملية رأب الجفن، يقوم جراحو التجميل بإعادة توزيع الدهون حول العينين وإزالة الجلد الزائد لإزالة الأكياس إلى الأبد.

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