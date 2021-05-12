في عيد الفطر... تحذير للفتيات من استخدام هذا النوع من الحناء!

ونقلت صحيفة "البيان"، عن الطبيبة فاطمة الزرعوني، تحذيرها للفتيات من استخدام هذا النوع من الحناء.وأعربت الزرعوني عن استغرابها من حرص الفتيات على استخدام الحناء السوداء تحديدا، دون معرفة الأضرار الناتجة عن استخدامها.وأشارت الطبيب العام إلى أن خلطات هذه الحناء، تحتوي على مواد كيميائية ضارة غير مطابقة للمواصفات.وأوضحت أن العاملات المتخصصات في عملية التزيين بالحناء يستخدمن صبغات مجهولة المصدر قد تؤدي إلى الإصابة بحروق وتهيج في البشرة.ونصحت الزرعوني الفتيات الراغبات في نقوش الحناء بضرورة الاستعانة بالعاملة المتخصصة في صالون مرخص مع التزام الإجراءات الاحترازية.من جانبه، قال سالم اليماحي، استشاري طب الأسرة إن تركيبة الحناء السوداء تشتمل على مواد كيماوية قد تكون حارقة للجلد.ولفت إلى أن هذه المواد تحدث تشوهات والتهابات قد يتطلب علاجها فترة طويلة تمتد لأشهر من أجل التخلص من آثارها.