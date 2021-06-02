لخسارة الوزن بشكل ملحوظ تناولي هذه العشبة!

وتشير العديد من الدراسات الى أهمية عصير الجرجير الطبيعي، لاحتوائه على الفيتامينات والعناصر الأساسية التي يحتاج اليها الجسم، لافتين إلى أن تناول الجرجير يساعد أيضاً في عملية إنقاص الوزن.وتحتوي الروكا كذلك على تشكيلة واسعة من الفيتامينات، مثل فيتامينات "آ" و"سي" و"ك"، بالإضافة إلى عدد من المعادن، مثل الكالسيوم، المغنيزيوم، البوتاسيوم والصوديوم، الأمر الذي يجعلها وجبة مهمة للأشخاص الباحثين عن خسارة الوزن.