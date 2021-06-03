لهذا السبب… احذري غسل الدجاج النيء!

أصدرت هيئة الغذاء والدواء السعودية تحذيراً صحياً بشأن طريقة إعداد وجبات الدجاج في المنزل، مشيرةً إلى إمكانية تحوّله إلى مصدر لانتشار البكتيريا في الأطعمة الأخرى.





ونشرت هيئة الغذاء والدواء السعودية رسماً توضيحياً على "تويتر"، أوردت فيه محاذير حول إعداد وجبات الدجاج في مطبخ المنزل، مشيرةً إلى أنه يجب ألاّ يُغسل الدجاج النيء في المطبخ لأنه يتسبّب في نشر البكتيريا على الأسطح، وأن من الأفضل طهي الدجاج بدون غسيل.

وأضافت: "طبخ الدجاج بدون غسيل يقتل البكتيريا الموجودة فيه، وذلك من طريق الطهي الكامل في قدر على النار والتأكّد من ذلك باقتطاع جزء منه".



كما نصحت الهيئة بعدم وضع الدجاج النيء المُعدّ للطهي في وقت لاحق، في أعلى الثلاجة، وإنما في الجزء السفلي منها حتى لا تتسبّب السوائل التي تنساب منه في انتقال البكتريا الى باقي الأطعمة.