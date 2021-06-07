للمرأة العاملة.. طبقي هذا الروتين اليومي السريع لبشرة مشرقة

العناية السهلة واليومية بالبشرة، والمكياج السريع الناعم والأنيق هو كل ما تحتاجه المرأة العربية العاملة لتكون إطلالاتها رائعة بشكل دائم. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، خطوات سهلة وسريعة للعناية اليومية بالبشرة وتطبيق مكياج يومي ناعم وهادئ للمرأة العربية العاملة.

خطوات سهلة للعناية اليومية بالبشرة







- الخطوة الأولى والأساسية، هي تنظيف البشرة باستخدام غسول للوجه ملائم لنوع بشرتك، مرتين يومياً، في الصباح والمساء.



- أما الخطوة الثانية فتكون بتطبيق الكريم المرطب للبشرة، من ثم الكريم النهاري، هذا في الصباح. أما مساء، فقومي، بعد تنظيف الوجه بالغسول، بتطبيق سيروم الوجه، من ثم الكريم المسائي.



- أما الخطوة الثالثة، فهي تقشير البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع، وذلك للتخلص من خلايا الجلد الميت وتجديد البشرة، ومنحها الحيوية والنضارة. بإمكانك الحفاظ على بشرة ندية ومشرقة وخالية من الشوائب بشكل دائم، لا سيما أن إهمال البشرة يؤدي الى إصابتها بالبهتان وفقدانها لإشراقتها وحيويتها، وظهور الشوائب والعيوب عليها. لذلك، اتبعي هذه الخطوات اليومية السهلة والبسيطة، التي تخولك التمتع ببشرة صحية ومشرقة.- الخطوة الأولى والأساسية، هي تنظيف البشرة باستخدام غسول للوجه ملائم لنوع بشرتك، مرتين يومياً، في الصباح والمساء.- أما الخطوة الثانية فتكون بتطبيق الكريم المرطب للبشرة، من ثم الكريم النهاري، هذا في الصباح. أما مساء، فقومي، بعد تنظيف الوجه بالغسول، بتطبيق سيروم الوجه، من ثم الكريم المسائي.- أما الخطوة الثالثة، فهي تقشير البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع، وذلك للتخلص من خلايا الجلد الميت وتجديد البشرة، ومنحها الحيوية والنضارة.



مكياج سهل وسريع



وفي ما يلي نطلعك على خطوات أساسية بسيطة لتطبيق مكياج يومي ناعم وجذاب، وهي كالتالي:



- البرايمر: بعد القيام بتنظيف البشرة ووضع كريم الترطيب، انتظري لبضع دقائق من ثم طبقي البرايمر، فهو يساعد في تنظيم إفراز الزيوت وجعل المكياج ثابتاً لفترة أطول.

- كريم الأساس: لإخفاء عيوب وشوائب البشرة، طبقي كريم الأساس، لكن بكمية قليلة حفاظاً على طلة طبيعية جداً وناعمة، على أن تعتمديه بلون قريب الى لون بشرتك.



- تمشيط ورسم الحواجب: بعد الانتهاء من وضع الفاونديشن، مشطي حاجبيك واملئي الفراغات فيهما باستخدام قلم تحديد الحواجب.



- ظلال العيون: احرصي على تطبيق ظلال العيون بألوان هادئة جداً وبسيطة، ووزعيها جيداً على كامل الجفن العلوي.



- البرونزر: لمنح بشرتك سمرة طبيعية، ضعي البرونزر على الأماكن البارزة في الوجه كالأنف وعظام الوجنتين والجبهة والذقن.



- البلاش: لمنح وجهك إشراقة وتوهجاً طبيعيين، ضعي القليل من البلاش، أو أحمر الخدود، امتداداً من وسط عظمتي الخدين باتجاه منطقة الأذن.



- الماسكرا: بعدها، ضعي طبقات عدة من الماسكرا السوداء، لتكثيف وتطويل الرموش.



- أحمر الشفاه: أما الخطوة الأخيرة فهي رسم الشفاه بقلم تحديد الشفاه، ومن ثم ملئها بأحمر الشفاه بلون ناعم وهادئ، مثل النيود بتدرجاته كافة، وذلك وفقاً للون بشرتك، والزهري...