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إحذري هذه الأمور عند اتباع رجيم الصيام المتقطع!

للنساء فقط

2021-06-08 | 05:00
إحذري هذه الأمور عند اتباع رجيم الصيام المتقطع!
المصدر:
ويب طب
195 مشاهدة

يعتبر الوزن الزائد من أكثر المشكلات المزعجة التي يعاني منها الكثير، وتساعد العديد من الطرق في تعزيز التخلص من الوزن الزائد بطريقة صحية وسريعة في نفس الوقت. تعرف على أسرع طرق إنقاص الوزن الزائد.

اتباع رجيم الصيام المتقطع
 
 أصبح رجيم الصيام المتقطع من أسرع طرق إنقاص الوزن خلال مدة قصيرة، فيمكن تحقيق نتائج جيدة خلال 24 أسبوع من بدء تطبيق الحمية.

هناك العديد من الطرق لاتباع رجيم الصيام المتقطع، وأبرزها:
 

طريقة الصيام المتقطع كل يومين: في هذا النظام، يتم تطبيق رجيم الصيام المتقطع كل يومين، مع تناول الطعام بشكل طبيعي في الأيام التالية.
 
طريقة 2:5: في هذا النظام، يتم صيام يومين في الأسبوع، بحيث يتم تناول 500 إلى 600 سعر حراري على الأكثر خلال هذين اليومين، وتناول الطعام بشكل طبيعي في الأيام الخمسة الباقية من الأسبوع.
 
طريقة 8/16: في هذه الطريقة، يكون الصيام لمدة 16 ساعة في اليوم، وتناول الطعام بشكل طبيعي خلال فترة 8 ساعات فقط، وبالنسبة لأغلب الأشخاص، يبدأ الصيام من الساعة 12 ظهرًا وينتهي في الساعة الثامنة مساءًا.
 
ويفضل تناول أطعمة صحية في الأيام التي لا يتم خلالها اتباع الرجيم، وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

نصائح عند اتباع رجيم الصيام المتقطع
 
 
1. الحد من السكريات
تتسبب السكريات في زيادة الوزن ورفع مستويات السكر في الدم مما يعطل عملية الحرق، ولذلك ينصح بتجنب السكريات في حالة الرغبة بفقدان الوزن سريعًا.

وينطبق هذا على المحليات الصناعية التي يتم إضافتها إلى مختلف الأطعمة والمشروبات، وليس السكريات الطبيعية في الفواكه، حيث يمكن تناولها بكميات معقولة.

2. الإكثار من تناول الألياف
تساعد الألياف في زيادة الشعور بالإمتلاء والشبع، وبالتالي تعتبر من أسرع طرق إنقاص الوزن لأنها تقلل الرغبة في تناول الطعام، وذلك لأنها تستغرق وقت طويل في المعدة حتى يتم هضمها.

تتوفر الألياف في العديد من الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة والشوفان والمكسرات والبذور والبقوليات.

3. تناول البروتين في وجبة الإفطار
من الضروري إدراج البروتين في الحمية الغذائية المتبعة لتعزيز فقدان الوزن، حيث أنه يساعد على تنظيم هرمونات الشهية وزيادة الشعور بالشبع.

وينصح بتناول البروتين في وجبة الإفطار لتقليل الشعور بالجوع على مدار ساعات طويلة من اليوم، مثل البيض والشوفان والجوز وبذور الشيا.

4. الإكثار من شرب الماء
في كثير من الأحيان يزداد الشعور بالجوع، ولكنه في الحقيقة شعور بالعطش، ولذلك يجب إمداد الجسم بحاجته من الماء لتفادي الشعور الخادع بالجوع.

كما أن شرب الماء يساعد على إزالة السموم من الجسم وزيادة عملية التمثيل الغذائي اللازمة لتحسين الحرق.

ينصح بالإكثار من شرب الماء على مدار اليوم، ويمكن إضافة بعض الحمضيات الطازجة والتي لا تحتوي على سعرات حرارية تقريبًا إلى الماء مثل شرائح الليمون والبرتقال، وذلك لإضافة نكهة مميزة إلى الماء وتحقيق أفضل النتائج في التخلص من السموم.
 
 
5. ممارسة الرياضة
بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي، تعد الرياضة من أسرع طرق إنقاص الوزن بصورة كبيرة، حيث أنها تزيد معدل حرق الدهون.

ولا يشترط القيام بممارسة التمارين الرياضية الشاقة، بل يمكن القيام ببعض الرياضات السهلة لتحفيز الحرق مثل رياضة المشي السريع.

وللبدء في رياضة المشي، ينصح باتباع الخطوات التالية:

6. المشي البطيء 7 دقائق
المشي البطيء مع التنفس الهادىء لمدة 7 دقائق.

7. المشي السريع لمدة 7 دقائق
في حالة تكرار هذه الخطوات ثلاث مرات يوميًا، يمكن حرق ما يصل إلى 300 إلى 500 سعر حراري في اليوم.
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