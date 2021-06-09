العسل الطبيعي غذاء أساسي.. هل يفيد تناوله على معدة فارغة؟

العسل ممتاز لصحتك العامة، ويعتبر جزءاً من الطعام الصحي . يُنصح بتناول العسل الطبيعي النقي؛ لأنَّ العسل المعالج لا يحتوي على ما يكفي من العناصر الغذائية الأساسية، فالعسل مليء بالبوتاسيوم والكالسيوم والفيتامينات، وهو مفيد جداً في حالة السعال ومشاكل الجهاز الهضمي، ويمكنك تناوله لتحسين صحتك عموماً.
الدكتور عبد الرحمن شمس، اختصاصي التغذية، يتحدث عن أهمية تناول العسل على معدة فارغة.
الفوائد الصحية لتناول العسل على معدة فارغة:
لتناول العسل قبل الطعام، أي على معدة فارغة، العديد من الفوائد الصحية، لعل أبرزها:
- خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب
يمكن أن يقلل تناول العسل مع القرفة على معدة فارغة من مستويات الكولسترول في الأوردة والشرايين، كما يقلل من مخاطر أمراض القلب.
- تحسين صحة الجهاز الهضمي
تناول العسل على معدة فارغة مفيد جداً للجهاز الهضمي، كما أنَّ العسل يساعد على تنشيط القولون، مما يجعل المعدة تعمل جيداً على هضم الأطعمة، كما أنه يزيل السموم من الأمعاء، وهذا الأمر يمنع الإمساك ويحافظ على الجهاز الهضمي بصحة جيدة.
- يعالج السعال والتهاب الحلق
للعسل خصائص مضادّة للبكتيريا تساعد على تقليل مشكلة السعال والتهاب الحلق. ويعتبر العسل أحد العلاجات المنزلية الرائعة للسعال الجاف والسعال الرطب. وقد أثبتت الأبحاث أن تناول ملعقة من العسل يمكن أن يقلل من تهيج الحلق وعلاج السعال، وخصوصاً الليلي، مما يسمح بنوم هانئ.
- رائع للتخلص من حب الشباب
إن تناول العسل على معدة فارغة مفيد للغاية للصحة الجلدية. نظراً لخصائصه المضادّة للبكتيريا؛ فإنَّ العسل يعالج حب الشباب، وبفضل خصائصه المبردة؛ فإنه يقلل من حكة الجلد وتهيجه، ويساعد أيضاً على تنظيف البشرة.
- الوقاية من الجفاف
أثناء النوم، لا يستطيع الجسم الحصول على الماء، مما قد يؤدي إلى الجفاف، وتناول العسل على معدة فارغة يحافظ على مستوى الترطيب في الجسم.
- تقوية جهاز المناعة
تساعد الخصائص المضادّة للأكسدة والمضادّة للبكتيريا الموجودة في العسل على مكافحة العديد من الالتهابات التي تسببها البكتيريا والفيروسات والفطريات، وفقاً لخبراء وعلماء الصحة. ومن المعروف أنَّ عسل الحنطة السوداء يحتوي على أكبر عدد من مضادات الأكسدة، ويمكن أن يكون استهلاكه يومياً مفيداً جداً لتقوية جهاز المناعة على المدى الطويل، وهذا هو السبب في أن العسل معروف بأنه واحد من الأطعمة الممتازة المعززة للمناعة.
يوصي الخبراء دائماً بتناول العسل كل صباح قبل الإفطار أو التمرين؛ للحصول على حزمة إضافية من الطاقة ليوم كامل، يعمل كعامل مطهر ومعزز المناعة.
- علاج اضطرابات النوم
هل تعاني من مشاكل في النوم؟ يجب أن تبدأ بشرب العسل بالحليب الدافئ أو البابونج المحلى بالعسل قبل الذهاب إلى الفراش، غالباً ما يستخدم هذا المشروب الرائع للحصول على نوم جيد.