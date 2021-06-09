العسل الطبيعي غذاء أساسي.. هل يفيد تناوله على معدة فارغة؟

الدكتور عبد الرحمن شمس، اختصاصي التغذية، يتحدث عن أهمية تناول العسل على معدة فارغة.لتناول العسل قبل الطعام، أي على معدة فارغة، العديد من الفوائد الصحية، لعل أبرزها:يمكن أن يقلل تناول العسل مع القرفة على معدة فارغة من مستويات الكولسترول في الأوردة والشرايين، كما يقلل من مخاطر أمراض القلب.تناول العسل على معدة فارغة مفيد جداً للجهاز الهضمي، كما أنَّ العسل يساعد على تنشيط القولون، مما يجعل المعدة تعمل جيداً على هضم الأطعمة، كما أنه يزيل السموم من الأمعاء، وهذا الأمر يمنع الإمساك ويحافظ على الجهاز الهضمي بصحة جيدة.للعسل خصائص مضادّة للبكتيريا تساعد على تقليل مشكلة السعال والتهاب الحلق. ويعتبر العسل أحد العلاجات المنزلية الرائعة للسعال الجاف والسعال الرطب. وقد أثبتت الأبحاث أن تناول ملعقة من العسل يمكن أن يقلل من تهيج الحلق وعلاج السعال، وخصوصاً الليلي، مما يسمح بنوم هانئ.إن تناول العسل على معدة فارغة مفيد للغاية للصحة الجلدية. نظراً لخصائصه المضادّة للبكتيريا؛ فإنَّ العسل يعالج حب الشباب، وبفضل خصائصه المبردة؛ فإنه يقلل من حكة الجلد وتهيجه، ويساعد أيضاً على تنظيف البشرة.أثناء النوم، لا يستطيع الجسم الحصول على الماء، مما قد يؤدي إلى الجفاف، وتناول العسل على معدة فارغة يحافظ على مستوى الترطيب في الجسم.