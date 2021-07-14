لتنظيف الجسم من السموم اليك هذا الديتوكس

يعمل ماء الفراولة على التخلص من السموم في فترة قصيرة، ويكفي شرب 3 أكواب منه خلال النهار للحصول على نتيجة لافتة، وذلك بمكونات بسيطة عبارة عن ماء وفراولة ومكعبات ثلج وبعض أوراق النعناع وشرائح من الليمون الحامض.ويمكن تطبيق هذا الديتوكس بوضع كل المكونات معاً مع تقطيع الفراولة والليمون على شكل شرائح، وتحريكها قليلاً وترك الخليط طوال الليل في البراد، قبل تناوله في الصباح على الريق.كما يمكن تطبيق الديتوكس على شكل "سموزي" بضرب كل المكونات مع الثلج في الخلاّط ليصبح جاهزاً للشرب ويساهم في تحسين صحة الجسم وطرد السموم منه.