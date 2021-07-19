حيَل للتخلّص من الملح الزائد في الطعام

في بعض الأحيان تكون كمية الملح المُضافة إلى الطعام خلال الطبخ، أكثر من اللازم، لذا نقدّم لكِ بعض الحيّل للتخفيف من طعم الملوحة وتعديل المذاق قبل الانتهاء من عملية الطبخ:

يمكن وضع حبّة بطاطس مقشّرة في الحساء وتركها من 5 إلى 10 دقائق قبل إزالتها لامتصاص الملح، كما يمكن إضافة المزيد من المكونات الأساسية والماء، أو الاستعانة بكرات العجين الصغيرة.

في وصفات الطعام التي لا تحتوي على مشتقات الألبان، يمكن إضافة بضع قطرات من عصير الليمون الطازج لامتصاص الملح الزائد.

وفي حالات ملائمة، يمكن استخدام البقدونس، أو الطماطم لأنها تتمتع بقدرة عالية على امتصاص الملح.يمكن أيضاً استخدام الخل البلسمي، بشرط إضافة كمية قليلة جداً.

وفي عدد كبير من اليخنات، يمكن إضافة الزبدة مع مراعاة أنها ستساهم بسحب كمية أكبر من الماء، لذا يجب التعديل في المكوّنات الأخرى.