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5 فوائد سرية لـ "غذاء باباي" الخارق

للنساء فقط

2021-07-22 | 06:01
5 فوائد سرية لـ "غذاء باباي" الخارق
المصدر:
sputniknews
532 مشاهدة

فوائد السبانخ عديدة حيث تكتسب وجبة السبانخ اللذيذة لدى الصغار والكبار خصوصيتها الفريدة بسبب أحد أكثر برامج مسلسلات الكرتون القديمة شعبية في العالم "البطل باباي" الذي روج لهذه الوجبة على أنها مصدر "خارق للطاقة".

الصورة الذهنية التي رسمها البطل "باباي"، الذي دافع عن حبيبته "زيتونة" مرارا وتكرارا وأنقذها من المواقف الخطيرة بعد تناول وجبة سريعة من السبانخ الجاهزة، ربما كان مبالغ فيها بعض الشيء، لكنها ليست محض خيال، حيث أشار العلماء إلى وجود فوائد رائعة لهذه العشبة الخضراء(السبانخ).

ويؤكد خبراء التغذية أن تناول وجبة سبانخ بأشكالها المختلفة سواء مطهية أو كسلطة أو عصير سبانخ، هو طريقة سهلة لتحقيق الكمية الموصى بها يوميا من الخضروات.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "eatthis" المتخصصة بالغذاء والصحة، تحت عنوان (الآثار الجانبية السرية لتناول السبانخ)، إذا كنت تريد أن تعيش حياة أطول وأكثر صحة، يجب عليك معرفة فوائد السبانخ الرائعة التي يقدمها طبق من السبانخ الشهي، وهي كالتالي:

جسم جميل مثل "باباي" ونحيل مثل "زيتونة"
أكد المقال أنه، إذا كنت تواجه صعوبة حقيقية في فقدان الوزن، وتحلم بالحصول على جسم مثالي، فقد تساعدك إضافة القليل من السبانخ إلى نظامك الغذائي لتحقيق هذا الهدف.
وجدت دراسة نشرت عام 2014 في مجلة "Appetite" أنه من بين مجموعة من 38 امرأة لديهن زيادة في الوزن تم إعطاؤهن مشروبًا يحتوي على (مستخلص السبانخ) أو دواء وهمي (بهدف الدراسة)، فإن أولئك اللاتي تناولن مستخلص السبانخ قد انخفضت لديهن الرغبة الشديدة لتناول الطعام حوالي 95%مقارنة بأقرانهن، وفقدن 43%من الوزن الزائد، بالمقارنة مع المجموعة الضابطة التي لم تمنح مشروب السبانخ.

ضغط دم منخفض مثل "زيتونة"
أشار المقال إلى أن إضافة القليل من السبانخ الشهية إلى النظام الغذائي الصحي من شأنه أن يخفض من مستويات ضغط الدم المرتفع لدى من يعانون من مشاكل في الضغط.

وبحسب البحث المنشور في عام 2015 في مجلة "Clinical Nutrition Research" العلمية المتخصصة، فإن الأشخاص الذين تناولوا حساء السبانخ عالي النترات على مدار سبعة أيام تراجع لديهم تصلب الشرايين وانخفض لديهم ضغط الدم الانقباضي بشكل ملحوظ.

قلب قوي جدا مثل "قلب باباي"
نوه المقال إلى أن خفض ضغط الدم مرتبط بشكل أساسي بصحة القلب والأوعية الدموية، وهي من فوائد تناول السبانخ الشهي.
ووجدت دراسة نشرت في عام 2021، في "المجلة الأوروبية لعلم الأوبئة" أن تناول كوب واحد فقط من الخضراوات ذات الأوراق الخضراء مرتفعة النترات، على رأسها نبات السبانخ، يقلل من خطر إصابة الأشخاص بأمراض الشرايين الطرفية بنسبة تصل إلى 26% تقريبا، ويمكن أن تقلل النترات من أخطار إصابة الأشخاص بالنوبة القلبية (السكتة القلبية) وفشل القلب والسكتة الدماغية (الجلطة الدماغية).

عيون قوية تجنبك طبيب العيون أكثر من الجزر
بالرغم من الأحاديث الكثيرة التي تؤكد علاقة الجزر بقوة النظر، إلا أن الفائدة الأكبر بالنسبة للعين والنظر، عزيزي القارئ، تكتسب من السبانخ، بحسب العلماء.

وأكدت دراسة نُشرت في مجلة "طب العيون الاستقصائية والعلوم البصرية" العلمية، أنه من بين مجموعة مؤلفة من 380 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 66 و 78 عامًا، كان أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من عنصر "الزياكسانثين"، وهو عنصر غذائي وفير جدا في السبانخ، أكثر عرضة للإصابة بأمراض العين مثل (الضمور البقعي) وتقدم العمر.

الحد من مخاطر سرطان القولون والمستقيم
شدد المقال على أن إضافة بعض السبانخ إلى نظامك الغذائي قد يكون له تأثير وقائي ضد سرطان القولون والمستقيم، سواء كان لدى الإنسان تاريخ عائلي أو عوامل خطر أخرى مسببة للمرض.

ووجدت دراسة بحثية نُشرت في "المجلة الأمريكية للتغذية السريرية" أنه من بين 2410 شخصا تم جمع بياناتهم كجزء من قاعدة بيانات تابعة لمركز "تنسيق الزراعة والتغذية" في أمريكا، أن أولئك الذين يتناولون كميات أكبر من عنصر "اللوتين"، وهو أحد مضادات الأكسدة الموجودة بوفرة في السبانخ، (تناولوا السبانخ أثناء الدراسة) انخفضت لديهم معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
وأكدت الدراسات الجديدة أن للسبانخ أثارا جيدة على الجهاز الهضمي بشكل عام وعلى الأمعاء بشكل خاص، الأمر الذي يدعم هذه الادعاءات.

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