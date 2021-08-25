لهذه الأسباب... اخلعي مجوهراتك قبل النوم!

وأشار التقرير الى أن بعض المواد المستخدمة في صناعة المجوهرات، مثل النيكل، قد تسبّب تهيجاً للبشرة الحسّاسة وحكة واحمراراً، وعند ارتداء المجوهرات طوال الليل تزيد احتمالات حدوث التهيّج.كذلك قد يؤدي ارتداء أقراط الأذن باستمرار أثناء النوم إلى ترهّل شحمة الأذن، إذ تفقد مرونتها مع مرور السنين، وإذا لم نمنحها بعض الوقت للراحة ليلاً، فقد تتدلّى أكثر فأكثر. كما قد يسبّب ارتداء الأقراط انبعاث رائحة كريهة من شحمة الأذن، وذلك بسبب اختلاط الدهون التي تفرزها البشرة مع خلايا الجلد الميتة والبكتيريا.الى ذلك تواجه بعض السيدات صعوبة في نزع الخواتم عند الصباح بسبب انتفاخ الأصابع واليدين، إذ تتراكم السوائل داخل الأنسجة ليلاً وتؤدي إلى ذلك الانتفاخ.كذلك يؤدي النوم بقلادة الى تشابك القطعة مع الشعر أو التفافها حول الرقبة. كما أن التعليقات والحُلي المتدلية قد توخزك وتوقظك من النوم.وإذا لم تخلعي مجوهراتك لتنظيفها بطريقة صحيحة، فقد تصبح ملاذاً للأوساخ والبكتيريا، خاصة الخواتم التي تتلامس مع الجلد طوال الوقت.