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اتبعي هذه النصائح لعلاج القلق والتوتر!

للنساء فقط

2021-09-07 | 10:56
اتبعي هذه النصائح لعلاج القلق والتوتر!
المصدر:
سيدتي
245 مشاهدة

القلق يسيطر على العديد من الأشخاص خصوصاً النساء منهم. وفي الآتي نطلعك على مجموعة من النصائح التي قدمها اختصاصيون نفسيون وفقاً لـ"توب سانتيه":

1- حركي جسمك
عندما نشعر بأننا مقيدون بالشعور، وأننا في طريق مسدود يلزمنا البقاء في المكان نفسه، يجب أن نجبر أنفسنا على وضع جسدنا في العمل من خلال الحركة. بغض النظر عن ما قد نفعله: رتبي، اطبخي، نظفي، تحركي، امشي ... التصرف، حتى ميكانيكياً، دون التفكير بالضرورة يسمح لعقلك بتجنّب خلق سيناريوهات كارثية وزيادة شعورك بالقلق والتعب. (بيير ماسوت، طبيب نفسي ومدرب).

2- راقبي الأشياء الجميلة
أظهرت دراسة فرنسية قديمة أن رؤية شيء جميل يهدئ الدماغ وبالتالي يخفض مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر) الذي ينتجه الدماغ. لذلك قومي بتنفيذ هذه الوصفة النفسية: خذي الوقت للاستغراق بجمال شيء ما يجعلك أكثر هدوءاً ويهدئ كيانك. جمال (عمل، مكان، صورة تذكارية أو منظر طبيعي…) يهدئ التوتر بشكل كبير. (أريان كالفو، اختصاصية نفسية إكلينيكية).

3- التقطي صورة طبيعية
مثل صورة لأحد المشاهير على الأمواج الزرقاء لجزيرة في المالديف، منظر جوي لجزيرة كورسيكا، مكان قضيت فيه لحظة لا تُنسى بشكل خاص. بعيداً عن الصورة الموجودة في ذاكرتك، حاولي أن تجدي نعومة الهواء، والروائح، وحالة الرفاهية التي كنت فيها عندما اختبرت هذا. وذلك لخلق مساحة للأمن الداخلي والرفاهية في لحظات القلق أو الأرق (لورانس هورات، اختصاصي التغذية النفسية).

4- المشي على الأقل ساعة في اليوم
منذ فترة الحجر الصحي، أصبح هذا النشاط أكثر أهمية: أن تكوني في حالة حركة لمدة ساعة في اليوم، للسماح للأفكار بالتجول بحرية، لتضخيم التنفس، للتركيز على الأحاسيس الجسدية، للانتقال إلى اليقظة النشطة والهادئة مع الأوقات هي واحدة من أكثر الأشياء الجيدة في العالم. عودي إلى المنزل بعد أن أغلقت جميع "الملفات العقلية" في اليوم، وكلها "جديدة" ومتاحة. (أريان كالفو، اختصاصية نفسية إكلينيكية).

5- لا تفعلي شيئاً
هذا هو العلاج السيادي لمعظم أمراضنا. نقضي وقتنا في العمل، والتدرب، والتأمل، والدردشة، والسعي، والتبرير، وما إلى ذلك. لذلك، بكل بساطة، خذي وقتاً كل يوم لعدم القيام بأي شيء على الإطلاق. جالسةً أو مستلقيةً، تسمحين لنفسك بالعيش. لا يوجد ضغط لفعل الصواب أو الخطأ: نحن لا نفعل شيئاً! ستجنين منه فوائد رائعة تدريجياً، وستجدين الهدوء، والمسافة، والقوة التي لا يمكن لأي ممارسة أن تجلبها لك. (سافيريو توماسيلا، دكتور في علم النفس، محلل نفسي).

6- أشكري شخصاً واحداً في اليوم
إن تهنئة شخص ما، على سبيل المثال الخباز على خبزه أو كعكه، هو شكره على شيء يفعله من أجلك. وبالتالي، فأنت تدركين وجودك وله تأثير على احترامك لذاتك. يمكنك أيضاً كتابة خطاب امتنان لشخص كان مهماً بالنسبة لك، حتى في وقت لاحق، على سبيل المثال، عمتك، مدرس المدرسة السابق الذي جعلك ترغبين في الدراسة، وما إلى ذلك. إذا كنت لا ترغبين في الكتابة، يمكنك القيام بهذا التمرين ذهنياً بالبدء بعبارة "شكراً لك" ... (دري أوريليا شنايدر، طبيب نفسي متخصص في العلاجات السلوكية والمعرفية).


7- أعيدي التركيز من خلال تخيل اللهب
تخيلي شمعة على زر بطنك وركزي على شعلتها، للبقاء على اتصال مع نفسك وتجنّب الضياع في مشاعر الآخرين. كلما شعرتِ بأنك تتعمقين في مشاعر شخص ما، عودي إلى اللهب الداخلي الخاص بك. (أندين خياط، معالج نفسي).

8- انظري إلى الأشجار ... حتى في الصور
إذا كنت لا تعيشين بالقرب من الطبيعة، يمكنك فقط مشاهدة صور الأشجار على إنستغرام أو في الكتب. هذه الإيماءة البسيطة لإعادة الاتصال بالطبيعة تسمح لك بالتخلص من التوتر، وأن تأخذي نفساً من الهواء النقي، على الرغم من الجلوس في مكان مغلق.
أظهرت دراسة أجراها الباحث الأمريكي روجر أولريش في أحد المستشفيات أن المرضى الذين خضعوا لجراحة المرارة تعافوا بشكل أفضل عندما احتلوا غرفة بالمستشفى تطل على منظر طبيعي وليس جداراً. (لورانس بورجوا، مدرب وخبير استشاري في العبء العقلي).
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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