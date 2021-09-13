المكمل الغذائي الرقم 1 للمرأة

بالتزامن مع تقدّم المرأة في العمر، ينصح خبراء التغذية بدعم الجسم بالمكمّلات الغذائية وتناولها بشكل مستمر بعد استشارة الطبيب الخاص لمعرفة حاجة الجسم من الفيتامينات، وذلك لتفادي بعض المشاكل الصحية.









وأكد الخبراء أن الكالسيوم من الفيتامينات المهمة للمرأة لحمايتها من ترقّق العظام ولكنه ليس الرقم واحداً بالنسبة إليها.



ولفتت خبيرتان أميركيتان في مجال الصحة والغذاء، هما لوزي لاكاتوس، وتامي لاكاتوس المؤسّستان لشركة (21-Day Body Reboot)، إلى أن أغلب الإعلانات التجارية في العالم تركز على مكمّلات الكالسيوم للمرأة بشكل غريب، بينما يغيب المكمّل الأهم بالنسبة الى جسم المرأة مع تقدّمها في العمر، حيث "يُطلب من معظم النساء الحصول على الكالسيوم والتركيز على ذلك وتناول المكمّلات الغذائية. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتوتر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية إذا لم يكن في الجسم ما يكفي من المغنيزيوم. وكشفت مجلة "Eat This, Not That" الأميركية في تقرير عن أهم مكمّل غذائي للمرأة مع تقدّمها في السن، والذي يساهم في الحفاظ على صحة الجلد والشعر.وأكد الخبراء أن الكالسيوم من الفيتامينات المهمة للمرأة لحمايتها من ترقّق العظام ولكنه ليس الرقم واحداً بالنسبة إليها.ولفتت خبيرتان أميركيتان في مجال الصحة والغذاء، هما لوزي لاكاتوس، وتامي لاكاتوس المؤسّستان لشركة (21-Day Body Reboot)، إلى أن أغلب الإعلانات التجارية في العالم تركز على مكمّلات الكالسيوم للمرأة بشكل غريب، بينما يغيب المكمّل الأهم بالنسبة الى جسم المرأة مع تقدّمها في العمر، حيث "يُطلب من معظم النساء الحصول على الكالسيوم والتركيز على ذلك وتناول المكمّلات الغذائية. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتوتر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية إذا لم يكن في الجسم ما يكفي من المغنيزيوم.

وتوضح الخبيرتان: "خلال فترات الإجهاد، ينتقل الكالسيوم إلى الخلية كجزء من الاستجابة الدفاعية. أما إذا لم يكن هناك ما يكفي من المغنيزيوم لإبعاده عن الخلية، فلا يمكن الإنسان الشعور بالاسترخاء"، أي أن هذا يعني الإجهاد المتكرر أو المضاعف، ويؤثر هذا الإجهاد في الإنسان نفسياً وعاطفياً.



وبالتالي فإن المكمل الغذائي المسؤول عن حدوث أكثر من 300 تفاعل كيميائي في الجسم هو المغنيزيوم، أحد أفضل المكمّلات التي يمكن المرأة أن تتناولها. وتحتاج أجسامنا إلى المغنيزيوم لأكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي أساسي، بما في ذلك إنتاج الطاقة، ومساعدة العضلات على الاسترخاء وتنظيم الجهاز العصبي.