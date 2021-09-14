متى يجب استهلاك فيتامينات الشعر؟ وهل هي آمنة؟

في العادة، تحتوي فيتامينات الشعر على مكونات صديقة ومفيدة للشعر، مثل البيوتين وحمض الفوليك والفيتامينات D، A، C، وE، إضافة الى الأوميغا، وهي جميعها مكونات تعمل على تطويل الشعر وجعله أكثر صحة ولمعاناً وقوة، خصوصاً عند المواظبة على استخدامها بشكل منتظم.الفيتامينات ليست خاضعة لرقابة إدارة الغذاء والدواء، مما يعني أن العلامات التجارية المصنعة لتلك الفيتامينات قد تعدك بكثير من الفوائد التي لا تكون واقعية في كثير من الأحيان. بالتالي، عليك البحث دائماً عن فيتامينات الشعر ذات الجودة العالية، والتحدث الى طبيبك، فهو خير من يرشدك الى الأفضل في هذا المجال.لا يجب أن تتناولي فيتامينات الشعر بشكل عشوائي إطلاقاً، فالطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان جسمك يعاني من نقص في المعادن والفيتامينات، هي اختبار مستوياتها من قبل الطبيب. لأن تساقط الشعر وعدم نموه لا يحصلان نتيجة نقص الفيتامينات فقط، وإنما إيضاً بسبب التوتر الشديد والإجهاد البدني أو العاطفي والقلق وسوء التغذية.هناك الكثير من الداراسات التي تربط انخفاض مستوى الفيتامين D في الجسم بتساقط الشعر وعدم نموه بالبشكل الصحيح. والأمر نفسه ينطبق على الحديد. بالتالي، فإن اللجوء الى المكملات الغذائية وتناول الفيتامينات بإشراف الطبيب المختص هما الخطوة المثالية لكبح تساقط الشعر وتعزيز صحته وقوته وجمال مظهره. في المقابل، إذا لم تكوني تعانين من نقص الفيتامينات، ولا تزالين مصرة على استهلاك فيتامينات الشعر لزيادة نمو، فللأسف لن تفيدك تلك الفيتامين والمكملات الغذائية.