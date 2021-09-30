في يوم ميلادها الـ57... اكتشفي أسرار جمال مونيكا بيلوتشي

تحتفل اليوم النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بعيد ميلادها الـ57، ورغم تقدّمها في العمر، فإنها ما زالت تحتفظ بجمال وشباب دائم، وما زالت هي الفتاة الأيقونية لجيل الثمانينيات وجيل التسعينيات، وشخصية لافتة للجيل الحالي، وما زال حضورها أمام عدسات الكاميرات يخطف الأنظار.





وبهذه المناسبة، نستعرض بعض أسرار الجمال من النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، احتفالاً بعيد ميلادها الـ57.



الاستحمام بماء بارد



احد أسرار الجمال لمونيكا بيلوتشي هو استخدامها للماء البارد أثناء الاستحمام، إذ يساعد على تنشيط الدورة الدموية، والحفاظ على شباب البشرة، وكذلك يقي من مشاكل التهاب الجلد، إضافة إلى تحسين المناعة، وشد الجلد، كما يمنح الشعر لمعاناً وصحة.





تنظيف الوجه يومياً



تحرص مونيكا بيلوتشي على تنظيف وجهها باستمرار، كما أنها لا تضع أكثير من المكياج في الأيام العادية، فهي فقط تستخدم المرطبات والماسكرا، وملمع الشفاه الذي تشتهر به خاصة تلك الأنواع التي تحتوي على فيتامينات مفيدة للشفاه، فضلاً عن قيامها بروتين العناية الليلي للبشرة، لتجديد حيويتها، ومقاومة التجاعيد وخطوط الوجه.



العناية بالشعر من مونيكا بيلوتشي



قليلاً ما تستخدم مونيكا بيلوتشي مجفف الشعر ومكواة الفرد ومكواة التجعيد لإبقائه طبيعياً ورائعاً، كما أنها لا تغسل رأسها أكثر من مرتين في الأسبوع وتقوم أيضاً بتجعيد الشعر بزيت الزيتون ليمنحها اللمعان الرائع. تحرص مونيكا بيلوتشي على تنظيف وجهها باستمرار، كما أنها لا تضع أكثير من المكياج في الأيام العادية، فهي فقط تستخدم المرطبات والماسكرا، وملمع الشفاه الذي تشتهر به خاصة تلك الأنواع التي تحتوي على فيتامينات مفيدة للشفاه، فضلاً عن قيامها بروتين العناية الليلي للبشرة، لتجديد حيويتها، ومقاومة التجاعيد وخطوط الوجه.قليلاً ما تستخدم مونيكا بيلوتشي مجفف الشعر ومكواة الفرد ومكواة التجعيد لإبقائه طبيعياً ورائعاً، كما أنها لا تغسل رأسها أكثر من مرتين في الأسبوع وتقوم أيضاً بتجعيد الشعر بزيت الزيتون ليمنحها اللمعان الرائع.

رشاقة مونيكا بيلوتشي



على الرغم من أن مونيكا بيلوتشي لا تتقيد بنظام غذائي معين، لكنها طوال الوقت تحرص على الحفاظ على وزنها، لهذا إن شعرت أنها بحاجة إلى فقدان الوزن، فتتبع على الفور نظاماً غذائياً قليل السعرات، خاصةً أنها من محبات الأكل الإيطالي اللذيذ، تحديداً المعكرونة والجبن، كما تحرص على شرب الكثير من الماء يومياً.



التمرينات الرياضية



تتمتع مونيكا بيلوتشي برشاقة مثالية، وقوام متناسق، ودائماً ما تحرص على ممارسة السباحة واليوغا، خاصة لأنه كما ذكرنا لا تتبع نظاماً غذائياً صارماً مثل باقي النجمات، وهذا ما يفسّر لنا لماذا تبذل القليل من الجهد الإضافي للتمرينات. على سبيل المثال أنها تسبح نحو 45 دقيقة لمدة 4 أيام في الأسبوع.



كما تقوم مونيكا بيلوتشي بعمل تمرينات الكيك بوكسينغ والكابوريرا، للحفاظ على لياقتها وكتلة الجسم البدنية.