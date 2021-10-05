3 نصائح تساعدك على تجنب المشاكل والخلافات أثناء الحديث مع الزوج

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
كيف أصوّت
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
منوعات
كورونا اليوم
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا في دولة أوروبية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

3 نصائح تساعدك على تجنب المشاكل والخلافات أثناء الحديث مع الزوج

للنساء فقط

2021-10-05 | 09:00
3 نصائح تساعدك على تجنب المشاكل والخلافات أثناء الحديث مع الزوج
المصدر:
نواعم
475 مشاهدة

لن تتخلصي من طبيعتك كأنثى تحب التعبير بالكلمات، ولكن في الزواج، من المهم أن تقولي ما تعنينه، وتعني ما تقولينه، حتى لا يتسبب حديثك مع زوجك في حدوث سوء تفاهم، ومن ثم يصبح حديثك معه مصدراً للمشاكل والخلافات الزوجية.

وفي ما يلي 3 نصائح تساعدك على تجنب أخطاء الحديث مع زوجك، لتحسني أسلوب الحديث معه، وتحصلي على مستوى أفضل من التواصل بينكما.

1- فكري قبل البدء بالحديث
 
عندما تسترسلين في الحديث عن التفاصيل مع زوجك، فغالباً ما ستفقدين تركيزه عند الوصول إلى النقاط المهمة في حديثك.
إذا كان هناك شيء مهم ترغبين في مشاركته مع زوجك، خذي ثانية قبل أن تبدئي الحديث، واسألي نفسك: "ما الهدف أو المعلومة الرئيسة في الحديث؟"، هذه الطريقة تجعل حديثك محدداً وأكثر شمولاً، ربما يكون الوصف والتفاصيل أقل، ولكن تنظيم أفكارك سوف يساعدك على بلوغ هدفك من الحديث، ويساعد زوجك على الاحتفاظ باهتمامه بحديثك وتركيزه معكِ.

2- أخبري زوجك عن هدفك من الحديث
 
قبل البدء بشرح أفكارك، أخبري زوجك بوضوح عن هدفك من الحديث، مثلاً إذا كنتِ تتحدثين فقط من باب تفريغ مشاعرك وأفكارك دون توقع حلول، فأخبري زوجك أنكِ تريدين الحديث فقط وتتوقعين منه الإنصات دون التبرع بنصائح أو البحث عن حلول، والعكس إذا كنتِ ترغبين في مساعدته أو نصائحه.

3- اجعلي الاحترام متبادلاً
 
 كما ترغبين من زوجك في احترام أسلوب حديثك وطريقتك في التواصل والتعبير عن أفكارك ومشاعرك، عليكِ في المقابل احترام أسلوبه وطريقته، ولا تحاولي انتقاده أو السخرية منه أو طلب تغييره. ابذلي الجهد من أجل التواصل معه بطريقته كما تريدين منه أن يفعل معكِ في المقابل.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:00 | 2021-10-05 13:00
13:00 | 2021-10-05 13:00
12:38 | 2021-10-05 12:38
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
وزارة المالية تصدر تنويهاً هاماً بشأن سعر صرف الدولار
21.46%
02:58 | 2021-10-05
وزارة المالية تصدر تنويهاً هاماً بشأن سعر صرف الدولار
02:58 | 2021-10-05
&quot;العطل العالمي&quot;.. السر في ما فعله فيسبوك صباحاً
20.64%
16:15 | 2021-10-04
"العطل العالمي".. السر في ما فعله فيسبوك صباحاً
16:15 | 2021-10-04
يوم &quot;العطل الكبير&quot;.. حديث عن أفضل 5 تطبيقات &quot;بديلة&quot;
15.88%
14:25 | 2021-10-04
يوم "العطل الكبير".. حديث عن أفضل 5 تطبيقات "بديلة"
14:25 | 2021-10-04
نبأ غير سار بشأن لقاح &quot;فايزر&quot;
14.34%
02:24 | 2021-10-05
نبأ غير سار بشأن لقاح "فايزر"
02:24 | 2021-10-05
مصر.. فيديو يوثق لحظة محاولة اغتصاب فتاة بإشراف شقيقها لأجل الميراث!
14.11%
05:02 | 2021-10-05
مصر.. فيديو يوثق لحظة محاولة اغتصاب فتاة بإشراف شقيقها لأجل الميراث!
05:02 | 2021-10-05
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لكورونا في العراق
13.56%
09:13 | 2021-10-04
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لكورونا في العراق
09:13 | 2021-10-04
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
منوعات
كورونا اليوم
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X