اتبعي هذه النصائح لحماية شعرك أثناء النوم

بالنسبة لمعظم النساء، فإن صحة شعرهن لا تقل أهمية عن أي جزء آخر من أجسامهن . لهذا كما تمنحين العناية الكاملة لبشرتك قبل النوم عليك بالأمر نفسه للعناية بشعرك. فكيف تحافظين على شعرك أثناء النوم؟





اتبعي هذه الطرق لحماية شعرك أثناء النوم:

تجنبي الشعر الرطب قبل النوم

تزداد هشاشة الشعر عندما يكون مبللاً. إذا كنت معتادةعلى غسل شعرك ليلاً، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية تصفيف الشعر المبلل قبل الذهاب إلى الفراش. تكون روابط البروتين في شعرك أضعف عندما تكون الخصلات مبللة، مما يجعلها أكثر عرضة للتمدد والتكسر. السؤال هنا، ماذا أفعل بالشعر المبلل قبل النوم؟

إليك كيفية النوم بشعر مبلل دون إتلافه، جففي شعرك بمنشفة من الألياف الدقيقة لإزالة الماء الزائد. بدلاً من استخدام الفرشاة، استخدمي أصابعك لإزالة أي عقد وتشابك. هذه أفضل طريقة للنوم بشعر طويل دون تعرضه للتكسر. تزداد هشاشة الشعر عندما يكون مبللاً. إذا كنت معتادةعلى غسل شعرك ليلاً، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية تصفيف الشعر المبلل قبل الذهاب إلى الفراش. تكون روابط البروتين في شعرك أضعف عندما تكون الخصلات مبللة، مما يجعلها أكثر عرضة للتمدد والتكسر. السؤال هنا، ماذا أفعل بالشعر المبلل قبل النوم؟إليك كيفية النوم بشعر مبلل دون إتلافه، جففي شعرك بمنشفة من الألياف الدقيقة لإزالة الماء الزائد. بدلاً من استخدام الفرشاة، استخدمي أصابعك لإزالة أي عقد وتشابك. هذه أفضل طريقة للنوم بشعر طويل دون تعرضه للتكسر.

استخدمي زيت الشعر

يمكن أن يمنحك وضع زيت الشعر على شعرك وفروة رأسك جرعة صحية من التغذية. بهذه الطريقة، ستتمكنين من حماية شعرك أثناء النوم أيضاً لأن الزيوت تميل إلى تخفيف الجفاف وتقليل الاحتكاك بين خيوط الشعر.

استخدمي غطاء وسادة من الحرير

الشعر الطويل أكثر عرضة للتلف والتكسر، والذي يمكن أن يكون نتيجة للاحتكاك. تعتبر وسادة من الحرير هي الحل لحماية شعرك. تسمح تركيبة نسيج الحرير لشعرك بالانزلاق عليها بسهولة، دون أن تجعله خشنأً أو هشاً. النوم على وسادات قطنية هو أحد الأسباب الرئيسية لتقصّف الأطراف وجفاف الشعر.

استخدام قبعة من الحرير للنوم

غطاء شعر حريري يحمي شعرك بين عشية وضحاها. يضمن ارتداء غطاء النوم هذا أن يكون شعرك آمناً تماماً بداخله. علاوة على ذلك، يمنع تشابك الشعر.

انتبهي من ربط شعرك أثناء النوم

هل من الأفضل أن تنامي وشعرك للأعلى أم للأسفل؟ ربط شعرك بضفيرة أو كعكة فضفاضة يمنعه من التشابك أثناء النوم. كما أنه يمنع الكسر الذي قد ينتج لاحقاً عندما تحاولين تخفيف التشابك.

تجنبي النوم في غرفة جافة

لا يؤثر الجفاف على بشرتك فحسب، بل يؤثر أيضاً على شعرك. بصرف النظر عن البحث عن تسريحات الشعر قبل النوم وكيفية تحضير شعرك، يجب عليك أيضاً التأكد من أن غرفتك ليست جافة وإغلاق المدفأة أو أي وسيلة تدفئة قبل النوم. سيمنع ذلك تجفيف خصلات شعرك.



مشطي شعرك

يتطلب شعرك القليل من العناية قبل أن تحصلي على قسط من النوم. لهذا مشطي شعرك لتتخلصي من الشعر المتساقط والعالق بين خصل الشعر وبالتالي لتنشيط فروة رأسك.