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فوائد ذهبية ستجعل الكركم في قائمة أولوياتك.. تعرفي عليها

للنساء فقط

2021-10-13 | 03:51
فوائد ذهبية ستجعل الكركم في قائمة أولوياتك.. تعرفي عليها
المصدر:
سيدتي
639 مشاهدة

يعتبر الكركم من أنواع التوابل التي تُستخدم في الطعام من أجل إضفاء نكهة لذيذة، كما أن النساء تستخدمنه بسبب احتوائه على مادة الكركمين التي تملك العديد الفوائد العلاجية.

الكركم والدورة الشهرية وسن اليأس
يحتوي الكركم على مواد مضادّة للالتهاب وبالتالي تناول مشروب الكركم الساخن يقلل من أعراض الدورة الشهرية التي تحدث للمرأة ومنها الاكتئاب، التشنّجات والتقلّصات، آلام المعدة والظهر.
يحدّ من مشاكل سن اليأس؛ حيث إنه يعمل على توازن مستوى الهرمونات في الجسم ويحسّن من صحة العظام.

الكركم والتهابات المفاصل
يعالج الكركم التهابات المفاصل، وذلك لأنه يحتوي على مادة الكركمين التي تزيد من كثافة العظام وتقلّل من آلام العظام المصاحبة، وهذا يعتبر واحداً من أبرز فوائد الكركم الطازج.

الكركم وصحة البشرة
يعود الكركم بفوائد عديدة لبشرة المرأة وتشمل الحدّ من البثور، وقد يساعد قناع الكركم على محاربة البثور في بشرة المرأة، بفعل الخصائص المضادّة للبكتيريا والالتهابات التي تتوفر فيه، لكن لا توجد أدلة علمية كافية تدعم هذه المعلومة.

يحتوي الكركم على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، وبالتالي قد يساعد على تعزيز توهّج ولمعان البشرة وتجديد الخلايا فيها.

الكركم وتكيسات المبايض
تتكوّن بعض التكيّسات على المبايض (مائية أو دهنية)، وتسبّب بعض الأمراض مثل مشاكل في القلب، أو مرض السكري. وبما أنّ الكركم يحتوي على مواد مضادّة للالتهابات والأكسدة فهو يعالج هذه التكيّسات وذلك بتقليل مستوى السكر في الدم، وخسارة الوزن الزائد والتخلص من السموم الضارّة.

الكركم وأمراض القلب
يحتوي الكركم على خصائص مضادّة للالتهابات ومضادّة للأكسدة ومضادّة للتجلّط، ويعمل على تنشيط الدورة الدموية فيحافظ على صحة القلب.

الكركم والمسالك البولية
التهاب المسالك البولية هي عبارة عن مرض شائع يحدث لدى الكثير من النساء، حيث تشعر المرأة بالحرقان أثناء التبول، أو وجود رائحة كريهة للبول، أو التبول باستمرار دون سبب. في حين أنّ مادة الكركمين الموجودة في الكركم ذات خصائص مضادّة للميكروبات والالتهابات وتقلّل من هذه الآلام وهذه واحدة من فوائد الكركم الطازج.

الكركم والتهاب الأنف التحسسي
يخفّف الكركم من أعراض التهاب الأنف التحسّسي بسبب احتوائه على مادة الكركمين وهي من الكيميائيات النباتية التي تمتلك خصائص مضادّة للالتهاب، والتي قد تخفّف بدورها من أعراض التهاب الأنف التحسّسي وذلك من خلال التخفيف من الأعراض الظاهرة والمتمثلة بالعطس وسيلان الأنف بالإضافة إلى احتقان الأنف، وذلك من خلال تقليل مقاومة تدفق الهواء عبر الأنف.

الكركم والاكتئاب
تخفف مادة الكركمين من أعراض مرض الاكتئاب لدى المرأة؛ لأنَّ هذه المادة تؤثر في العديد من أنظمة الجسم المرتبطة بأسباب الاكتئاب.

فوائد صحية منوّعة للكركم
-يعتبر الكركم من التوابل العجائبية بسبب فوائده الصحية المنوّعة في حال تمّت إضافته إلى النظام الغذائي. فقد بدأ استخدامه منذ القدم لأغراض الطهي ولأغراض طبية بسبب احتوائه على الكركمين، وهو العنصر النشط الرئيسي فيه.
-يتميّز الكركم بالعديد من الخصائص العلاجية منها المساهمة في إنقاص الوزن، الوقاية من السرطان، تعزيز المناعة وصحة الأجهزة المختلفة في الجسم. كما يعتقد أن شرب شاي الكركم أو ماء الكركم الدافئ على معدة فارغة يمكن أن يساعد الجسم في حرق الدهون الزائدة.
-يلعب دوراً رئيسياً في تخفيف آلام ونفخة البطن ويبعد خطر الإصابة بأمراض السرطان لارتفاع مستوى مضادات الأكسدة فيه.
- يساهم في تحسين وظائف الكبد المختلفة وذلك بفضل خصائصه المضادّة للأكسدة، يساعد على تحسين الذاكرة وحماية خلايا الدماغ من التلف والضمور والحدّ من الإصابة بالزهايمر والخرف والسكتات الدماغية؛ كونه مضاداً طبيعياً. ولكن في حال تمّ تناول كميات كبيرة منه فهذا الأمر سيضرّ حموضة المعدة مما قد يولّد حالة من النزيف بداخلها، كما قد يتسبّب هذا الأمر بحدوث تشنّجات داخل الرحم.
- يعمل على تحسين وظائف الكبد المختلفة وذلك بسبب خصائصه المضادّة للأكسدة، وتعمل هذه الخصائص على حماية الكبد وتخليصه من السموم، وبالتالي تعزيز وظائفه وعمله.
- يساعد على تحسين عملية الهضم عند رشه على الطعام.
-تعود فوائد الكركم على الجهاز الهضمي بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، كما تشير بعض الدراسات العلمية المختلفة إلى أنه قد يساعد في التقليل من أعراض الإصابة بالقولون العصبي.
-تشمل فوائد مشروب الكركم على الريق ما يأتي: خفض خطر الإصابة بمرض السكري، التقليل من ألم متلازمة ما قبل الحيض، خفض مستويات الكولسترول المرتفعة، التقليل من الأعراض المرافقة لمتلازمة القولون العصبي، المساعدة في علاج الصداع، المساعدة في علاج مشكلة حبّ الشباب.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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