طرق تنحيف الوجه بالمكياج

حيل مكياج لتنحيف الوجه



ابدأي بتطبيق البرايمر وكريم الأساس كما تفعلين عادةً، في حال كنت من اللواتي لا يضعن كريم الأساس بشكل يومي لا مشكلة. بدلاً من ذلك، ضعي مرطباً ملوناً.قومي بتمييز مناطق الوجه التي تريدين لفت الضوء إليها. في هذه الحالة، ستغطي تحت العينين للتخلص من الهالات السوداء وجسر الأنف ومركز الجبهة وطرف الذقن. امزجي هذه الأقسام ببيوتي بلاندر رطبة ثم ضعي بودرة التثبيت.لإضافة الظلال التي تمنحك تأثيراً منحفاً على وجهك، احصلي على كريم أو بودرة كونتور أغمق مرتين من لون بشرتك (يفضل أن يكون لوناً غير لامع). سيعطيك هذا مظهراً أكثر طبيعية. ضعيه على تجاويف خديك عن طريق رسم خط يمتد من أذنك إلى مركز خدك. ضعي نفس الظل على حافة خط شعرك على جبهتك وأسفل جانبي أنفك. امزجيها بفرشاة تتحرك بضربات تصاعدية لإنشاء عظام خد مرتفعة وأنف وجبهة أصغر. ملاحظة: إذا كان لديك جبهة أو أنف صغير، فلا تترددي في تخطي هذه الخطوة.بمجرد مزج محيط وجهك، ضعي نفس الظل على طول خط الفك على جانبي وجهك. امسحي على رقبتك برفق. هذه الطريقة ستجعل وجهك مستديراً وانحف.ضعي أحمر خدود ناعماً على تفاح خديك وامزجي للخارج بحركة دائرية. لجعل بشرتك تبدو مضيئة وتعكس الضوء، أمسكي قلم التظليل المفضل لديك وانثريه فوق عظام وجنتك وأسفل أنفك وعلى قوس كيوبيد.للفت الانتباه إلى عينيك، املئي حواجبك باتباع قوسك الطبيعي. لماذا؟ يمكن للحواجب ذات الزوايا أن تجذب العين لأعلى وتخلق شكل وجه أطول وأنحف.إن العين الأكثر دراماتيكية ستمنحك نقطة محورية لوجهك. فالممثلات ذوات الوجوه الممتلئة يضعن مكياج عيون أكثر جرأة على السجادة الحمراء لجعل وجوههن تبدو أنحف. فكري في الكحل الأسود بعيون دخانية.