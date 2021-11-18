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كيف تحصلين على أنعم بشرة على الإطلاق؟

للنساء فقط

2021-11-18 | 06:23
كيف تحصلين على أنعم بشرة على الإطلاق؟
المصدر:
سيدتي
253 مشاهدة

لقد ولدنا جميعاً ببشرة طفل ناعمة، مما يعني أن ملمسها ناعم ومتساوي بشكل واضح ولكن الحفاظ عليها يمكن أن يكون تحدياً، بفضل التآكل والتلف اليومي (الجفاف، والخشونة، والنتوءات، والندوب وغيرها) ونمو الشعر، بالإضافة إلى وجود السيلوليت وحب الشباب في الجسم والتقرن الشعري...

لكن حلم البشرة الحريرية ليس بأمر مستحيل: هناك عدد كبير من الأساليب والعلاجات في المنزل لتحقيق بشرة أحلامك الملموسة والمرنة.

خطوات الحصول على بشرة الأحلام
 
 
إتقان إزالة الشعر:
 أحد المفاتيح الأولى لتنعيم البشرة هو التخلص من شعر الجسم غير المرغوب فيه. اكتشفي طرق إزالة الشعر (الحلاقة، إزالة الشعر، إزالة الشعر بالشمع، مزيلات الشعر، الليزر) لتحديد الأنسب لمناطق واحتياجات معينة من الجسم:

اعثري على أفضل منتجات إزالة الشعر لك:
بمجرد اختيار طريقة إزالة الشعر الخاصة بك، اختاري من أفضل منتجات إزالة الشعر المختبرة، بما في ذلك مجموعات الشمع في المنزل وأجهزة إزالة الشعر بالليزر وشفرات الحلاقة ونزع الشعر. تسوقي وفقاً لنوع المنتج وميزانيتك وهدفك ونوع بشرتك.

منع مشاكل الجلد:
اتبعي نصائح خبراء الأمراض الجلدية والتجميل لضمان أفضل النتائج واستكشاف مشكلات إزالة الشعر مثل حرق الحلاقة والتهيج.

اصنعي روتيناً للترطيب:
عنصر آخر مهم للبشرة الناعمة هو الترطيب. على عكس ترطيب جسمك فقط عندما تشعرين بجفاف بشرتك، اجعلي من المعتاد وضع كريم أو لوشن للجسم يومياً، تماماً كما تفعلي مع وجهك. يوصي أطباء الأمراض الجلدية بوضعه بعد الاستحمام لحبس الرطوبة أو قبل النوم لتنعيم البشرة ومنع فقدان الرطوبة أثناء النوم.

قشري بشرتك بانتظام:
مثل وجهك، يحتاج جسمك إلى التقشير من أجل التخلص من خلايا الجلد الميتة، والكشف عن بشرة أكثر نعومة وإشراقاً. استعملي مقشر الجسم مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً في الحمام (يمكنك حتى عمل مقشر للجسم في المنزل باستخدام مكونات قد تكون موجودة في خزانتك) أو استخدمي مقشراً يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي أو أحماض بيتا هيدروكسي النشطة مثل حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك.

عالجي ما يزعجك:
عالجي السيلوليت: على الرغم من كونها طبيعية تماماً، إلا أن تلك الكتل والنتوءات التي توجد بشكل شائع على الفخذين والأرداف قد تقف في طريق الجلد الأكثر نعومة الذي تريدنه. إذا كان الأمر كذلك، يمكنك استكشاف خيارات مختلفة لتقليل مظهرها، من الإصلاحات المؤقتة إلى علاجات الطبيب طويلة الأمد.

إزالة حبوب الجسم:
حب الشباب، البثور يمكن أن تسبب نتوءات وندبات على سطح الجلد بل إنها منتشرة في مناطق من الجسم مثل الظهر. عالجيها من خلال نظام مخصص من علاجات العناية بالبشرة وتعديلات نمط الحياة.

علاج التقرن الشعري:
يعاني الكثير من الناس من التقرن الشعر (المعروف أيضًا باسم KP، وهو نتوءات صغيرة تشبه الطفح الجلدي شائعة في مناطق مثل ظهر الذراعين. عالجيها باستخدام منتجات علاج KP في المنزل أو عن طريق طبيب الأمراض الجلدية بوصفة طبية أو علاجات في العيادة.

لا تنسى وجهك:
يمكن أن يعيق الشعر غير المرغوب فيه أيضاً تحقيق حصولك على أنعم بشرة، سواء كان ذلك على الشفة العليا أو الحاجبين أو الذقن أو الخدين. تخلصي منه بسهولة (وبدون ألم) قدر الإمكان باستخدام تقنيات خاصة بالوجه مثل النتف، أو الشمع، أو الحلاقة، والخيط، ومزيلات الشعر ، ونزع الشعر، وإزالة الشعر بالليزر.
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