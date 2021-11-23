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أفضل وصفات البصل لتطويل الشعر وتقويته

للنساء فقط

2021-11-23 | 06:31
أفضل وصفات البصل لتطويل الشعر وتقويته
المصدر:
سيدتي
598 مشاهدة

إن نمو أو تطويل شعرك مهمة تتطلب وقتاً وصبراً. يمكن أن يساعد استخدام المكونات المحفزة للنمو مثل البصل في زيادة معدل نمو شعرك مع إضافة الحجم أيضاً. في الموضوع هذا، قمنا بتجميع قائمة لطرق استخدام البصل لتعزيز نمو الشعر.

يعد استخدام عصير البصل طريقة مؤكدة لتعزيز نمو الشعر. فيما يلي بعض الأسباب المحتملة وراء ما يجعل هذا المكون فعالاً للغاية: يساعد عصير البصل على تحسين نمو الشعر عن طريق زيادة مستوى إنزيم الكاتلاز المضاد للأكسدة. يساعد هذا الإنزيم على تحلل بيروكسيد الهيدروجين وتحسين دورة نمو الشعر. يساعد على تغذية بصيلات الشعر بمحتواه الغني من الكبريت. الكبريت ضروري لتجديد بصيلات شعرك. يساعد محتوى الكبريت الغني أيضاً في تقليل ترقق الشعر وتقصفه. تساعد مضادات الأكسدة في عكس ظهور الشيب المبكر وتأخير ظهور الشيب. تساعد خصائص البصل الغنية المضادة للبكتيريا في الحفاظ على فروة رأسك صحية وخالية من العدوى، مما يعزز نمو الشعر دون عوائق. تساعد هذه الخصائص نفسها في السيطرة على قشرة الرأس. يحفز عصير البصل فروة رأسك ويحسن الدورة الدموية ، مما يؤدي إلى تغذية بصيلات الشعر بشكل جيد.

خلطات طبيعية للعناية بالشعر من عصير البصل



عصير البصل لنمو الشعر
 
سوف تحتاجين:
ملعقة كبيرة من عصير البصل
وسادة قطنية
طريقة التحضير: اغمري قطعة قطن بعصير البصل. استخدمي قطعة قطن مشبعة لغمس فروة رأسك بعصير البصل. بمجرد تغطية فروة رأسك بالكامل، دلكي فروة رأسك لبضع دقائق.اتركي العصير لمدة 15 دقيقة إلى ساعة. اغسلي شعرك بشامبو خفيف.
 
يساعد عصير البصل على تحفيز فروة رأسك بينما يغذيها ويعزز الدورة الدموية. سيساعد في معالجة أي مشاكل في فروة الرأس مع ضمان نمو شعرك بشكل أسرع وأكثر سمكاً.

زيت جوز الهند وعصير البصل لنمو الشعر

سوف تحتاجين:
2 ملعقة كبيرة عصير بصل
2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
5 قطرات من زيت شجرة الشاي (إذا كنت تعاني من قشرة الرأس)
طريقة التحضير: امزجي جميع المكونات حتى تحصلين على مزيج ناعم. ضعي مزيج البصل والزيت على فروة رأسك وقومي بالتدليك لبضع دقائق. بمجرد تغطية فروة رأسك بالكامل، اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة. اغسلي شعرك بشامبو خفيف.
 
يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مذهلة مضادة للبكتيريا. كما أنه زيت شديد الاختراق يساعد في تعزيز قدرة عصير البصل على تغذية فروة رأسك.

زيت الزيتون وعصير البصل لنمو الشعر

سوف تحتاجين
3 ملاعق كبيرة عصير بصل
1و 1/2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
طريقة التحضير: اخلطي زيت الزيتون وعصير البصل حتى تمتزج جيداً. ضعي هذا الخليط على فروة رأسك وقومي بتدليك فروة رأسك بلطف في حركات دائرية.
اتركي الزيت لمدة ساعتين تقريباً. اغسلي شعرك بشامبو خفيف.
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