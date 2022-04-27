طريقة تحضير تمن الباقلاء بالدجاج

تتميّز بطرق تحضيرها المتعددة، باللحم، أو بالدجاج مع إمكانيّة إضافة العديد من المنكهات إليها. وسنعرض هنا كيفية تحضيرها مع الدجاج.
كل ما تحتاج إليه:
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دجاجة مقطعة إلى نصفين
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نصف كيلوغرام من الباقلاء المجمدة منزوعة القشرة
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باقتان من الشبث
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رشة من كلّ من: الفلفل الأسود، والهال، والقرفة، والكاري، والكركم
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ليمون ناشف، وبعض ورق الغار
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ملح حسب الحاجة
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حبة متوسطة ومفرومة ناعماً من البصل
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فصان من الثوم
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حبة مقطعة إلى جوانح من البصل
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زيت نباتي
الخطوات اللازمة:
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تحميص الدجاجة في القليل من الزيت
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إضافة البهارات الناعمة إليها، وورق الغار، والليمون الناشف، والبصل، والثوم، والملح
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الاستمرار في التقليب حتى يجف ماء الدجاجة المتكون
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إضافة لتر ونصف من الماء المغلي إلى الدجاجة، وتركها حتى تنضج
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نقع الأرز بالماء لمدة نصف ساعة، ثمّ تصفيته
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تحميص الباقلاء في القليل من الزيت
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تسخين القليل من الزيت في قدر، وإضافة البصلة المفرومة إليه، وتحميصها جيّداً
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إضافة القليل من الشبث المفروم، وقلبه لبعض الوقت ثمّ إضافة الأرز
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إضافة مرق الدجاج، وقلب المكوّنات جيّداً مع إضافة رشة كركم، والقليل من الملح
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ترك المزيج على النار حتى يجف الماء عنه، ويصبح على مستوى الأرز
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إضافة باقي كمية الشبث، والباقلاء، وحرك المكوّنات جيّداً، ثمّ تغطية القدر، وتركه ينضج على نار هادئة