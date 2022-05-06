طريقة معمول الفستق الحلبي

مقادير عمل معمول الفستق الحلبيسبعة أكواب من الطحين الأبيض المنخول.- كوبان من السمن.- ملعقة صغيرة ونصف من المحلب الناعم.- نصف ملعقة صغيرة من الملح.- ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفوريّة.- كوب من الماء البارد. نصف كوب من ماء الزهر.- كوب ونصف من السكر.مقادير الحشوة- كوبان من الفستق الحلبيّ المجروش.- ربع كوب من السكر المطحون.- ربع كوب من القطر. ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير:

- ضعي في وعاء كبير الطحين وملعقة الزيت، والسكر الأبيض، والمحلب والخميرة الفورية، واخلطيهم جيداً.- اخلطي المقادير مع بعضها البعض كي تمتزج، ثمّ اسكبي الزبدة المذابة على الخليط واعجني بيديكِ المقادير معاً لتختلط مع بعضها البعض بشكل جيّد، ثم غطّي الوعاء ودعيه يرتاح طوال ليلة كاملة في درجة حرارة الغرفة.- امزجي الفستق الحلبيّ المجروش في وعاء صغير مع السكر وماء الورد والقطر وقلبي المزيج جيداً واتركيه جانباً.- أخرجي العجينة من الثلاجة واتركيها ترتاح خمس دقائق، ثم قسميهاضعي قطع المعمول المشكّلة بداخل صينية الفرن، واخبزيها في فرن مسخن مسبقاً على درجة 180°، حتى يصبح لونه ذهبياً.- أخرجي المعمول من الفرن، ودعيه يبرد، ثم رتبيه في طبق التقديم ورشّي عليه القليل من السكر الناعم.