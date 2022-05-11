تعرفي على كيكة الخمس دقائق بالمايكرويف، والتي تحضر بواحدة من أسهل طرق تحضير الكيك وأسرعها وأكثرها مرحاً، ويمكنكِ التنوع بإعدادها بكثيرٍ من المكونات كإضافة الفول السوداني أو التفاح أو الشوكولاتة وغيرها من المكونات الأخرى، تعرفي على طريقة كيكة الخمس دقائق بالميكرويف وجربيها دون إحداث فوضى ولا ضجة وخلال خمس دقائق.
مكونات كيكة الخمس دقائق بالمايكروويف
- ربع كوب من الحليب كامل الدسم.
- ربع كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- ربع كوب من شوكولاتة نوتيلا.
مكونات التزيين
آيس كريم بنكهة الفانيلا.
طريقة التحضير
- مزج خليط الدقيق والحليب
يمزج الحليب البودرة مع الدقيق في كوب آمن للاستخدام في الميكرويف ويفضل أن يكون حجمه مناسباً ويخلط المكونين معاً حتى نحصل على خليط متجانس.
- إضافة النوتيلا
تضاف النوتيلا للخليط السابق وتقلب في المضرب الشبكي حتى نحصل على خليط ناعم.
- خبز الكيك
يوضع الكيك في الميكرويف لمدة تتراوح من 45 – 60 ثانية ويمكن زيادة الطهي بعد اختبار النضج لمدة 15 ثانية إضافية.
تقديم كيكة الخمس دقائق بالمايكرويف
تزين الكيكة بالآيس كريم ورقائق الشوكولاتة، ثم تقدم على الفور.