طريقة كيكة الخمس دقائق بالميكرويف

مكونات كيكة الخمس دقائق بالمايكروويف- ربع كوب من الحليب كامل الدسم.- ربع كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.- ربع كوب من شوكولاتة نوتيلا.مكونات التزيينآيس كريم بنكهة الفانيلا.طريقة التحضير- مزج خليط الدقيق والحليبيمزج الحليب البودرة مع الدقيق في كوب آمن للاستخدام في الميكرويف ويفضل أن يكون حجمه مناسباً ويخلط المكونين معاً حتى نحصل على خليط متجانس.- إضافة النوتيلاتضاف النوتيلا للخليط السابق وتقلب في المضرب الشبكي حتى نحصل على خليط ناعم.- خبز الكيكيوضع الكيك في الميكرويف لمدة تتراوح من 45 – 60 ثانية ويمكن زيادة الطهي بعد اختبار النضج لمدة 15 ثانية إضافية.تقديم كيكة الخمس دقائق بالمايكرويفتزين الكيكة بالآيس كريم ورقائق الشوكولاتة، ثم تقدم على الفور.