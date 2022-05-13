تقدم الوجبات السريعة بطرق لا تحصر وبنكهاتٍ متنوعة، وجميعها تمتاز بنكهاتها المميزة والشهية التي تختلف باختلاف مكوناتها، ومن ضمنها البرجر الذي يحضر بأكثر من طريقة مثل اللحم والدجاج، ويعتبر برجر الدجاج من أشهى الوصفات التي ترضي كافة الأذواق، ويحضر بسهولة ولا يحتاج لمجهودٍ كبير، ويقدم كطبق رئيسي على وجبة الغداء، وسنتعرف خلال مقالنا هذا على طريقة عمل برجر الدجاج السريعة.
المكونات
- نصف كيلوغرام من صدور الدجاج المفرومة.
- فص ثوم كبير مفروم.
- عصير نصف ليمونة.
- نصف كوب من البقسم.
- ملعقتان كبيرتان من المايونيز.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
صلصة البرجر
- 4 حبات من خبز البرجر.
- ملعقة صغيرة من الخردل.
- ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من المايونيز.
طريقة التحضير
- اخلطي مكونات صلصلة البرجر معاً في وعاء، ثم ضعيها جانباً لحين التقديم.
- اخلطي الدجاج المفروم والثوم المفروم وعصير الليمون والملح والمايونيز، ثم أضيفي لهم البقسم وحركي المكونات جيداً لحين الحصول على عجينة قابلة للتشكيل.
- شكلي خليط البرجر على شكل أقراص دائرية وضعيها في صينية الفرن المدهونة بالزيت، ثم اشويها في الفرن أو في الشواية الكهربائية لمدة أربع دقائق على كل جهة، أو حتى تتحمر.
- ادهني صلصة البرجر على الخبز بعد تحميره قليلاً على الشواية، ثم ضعي شريحة الدجاج وفوقها قطع من الخس، ثم أغلقيها وقدميها ساخنة مع البطاطا.