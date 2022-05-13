طريقة عمل برجر الدجاج

المكونات

- نصف كيلوغرام من صدور الدجاج المفرومة.

- فص ثوم كبير مفروم.

- عصير نصف ليمونة.

- نصف كوب من البقسم.

- ملعقتان كبيرتان من المايونيز.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

صلصة البرجر

- اخلطي مكونات صلصلة البرجر معاً في وعاء، ثم ضعيها جانباً لحين التقديم.- اخلطي الدجاج المفروم والثوم المفروم وعصير الليمون والملح والمايونيز، ثم أضيفي لهم البقسم وحركي المكونات جيداً لحين الحصول على عجينة قابلة للتشكيل.- شكلي خليط البرجر على شكل أقراص دائرية وضعيها في صينية الفرن المدهونة بالزيت، ثم اشويها في الفرن أو في الشواية الكهربائية لمدة أربع دقائق على كل جهة، أو حتى تتحمر.- ادهني صلصة البرجر على الخبز بعد تحميره قليلاً على الشواية، ثم ضعي شريحة الدجاج وفوقها قطع من الخس، ثم أغلقيها وقدميها ساخنة مع البطاطا.