طريقة عمل عجينة العشر دقائق للمعجنات والبيتزا

إنّ كنت تبحثين عن حلول سريعة لإعداد العجينة جربي طريقة عجينة العشر دقائق للمعجنات والبيتزا دون وقت أو جهد كبير باستخدام مكونات مناسبة للميزانية ومتوفرة في كل منزل، جربي تحضير هذه الوصفة واستخدميها في إعداد أشهى المعجنات.



مكونات العجينة - أربع أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

- ملعقتان صغيرتان وربع من الملح.

- نصف كوب من زيت الزيتون.

- كوب ونصف من الماء الدافئ. طريقة التحضير - مزج الدقيق والخميرة والملح

- يوضع الدقيق والخميرة والملح في وعاء الخلاط وتقلب المكونات ويضاف الزيت والماء الدافئ، ثم تقلب مجددا بملعقة خشبية.

- مزج الدقيق والخميرة والملح

- تقليب العجينة ومزجها

- تقلب العجينة حتى تتماسك على شكل كتل بملعقة خشبية.

تقليب العجينة ومزجها

تركب العجانة الكهربائية وتشغل على سرعة متوسطة حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة ومرنة وتحتاج من 5-7 دقائق ويمكن استخدام اليد في هذه الخطوة عوضا عن استخدام العجانة.

استخدام العجينة

تنقل العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وتقطع وتستخدم في المعجنات والبيتزا. عجن العجينةتركب العجانة الكهربائية وتشغل على سرعة متوسطة حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة ومرنة وتحتاج من 5-7 دقائق ويمكن استخدام اليد في هذه الخطوة عوضا عن استخدام العجانة.استخدام العجينةتنقل العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وتقطع وتستخدم في المعجنات والبيتزا.

