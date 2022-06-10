تعرفي على طريقة عمل كوكيز الفول السوداني

طريقة عمل كوكيز الفول السوداني، من وصفات الكوكيز الشهية والخفيفة التي يمكن تحضيرها لكافة المناسبات والأوقات.







تمتاز الكوكيز وهي حلى دائرية الحجم عادة، بسهولة تحضيرها وتنوع مكوناتها التي تتراوح بين الفانيلا والشوكولاته والمكسرات كالجوز والبندق والفول السوداني وغيرها.

وهي حلى يصلح تناوله كوجبة خفيفة مع الشاي أو القهوة.



مقادير عمل كوكيز الفول السوداني:



1 كوب طحين قمح كامل

½ ملعقة صغيرة ملح خشن

1 ملعقة شاي بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

3 كوب شوفان

1 كوب زبدة غير مملحة ومخفوقة

2 حبة بيض كبيرة

½ كوب زبدة الفول السوداني

1 كوب حبيبات السكر

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيلا

2 كوب رقائق الشوكولاته (اختياري)

2 كوب فول سوداني مملح بالكامل



طريقة التحضير وكوكيز الفول السوداني وصفة حلى من الوصفات الغربية التي باتت تحتل مكانة متقدمة ضمن حلوياتنا المعتادة، وهي ذات طعم لذيذ وهش وتذوب في الفم بسرعة.تمتاز الكوكيز وهي حلى دائرية الحجم عادة، بسهولة تحضيرها وتنوع مكوناتها التي تتراوح بين الفانيلا والشوكولاته والمكسرات كالجوز والبندق والفول السوداني وغيرها.وهي حلى يصلح تناوله كوجبة خفيفة مع الشاي أو القهوة.مقادير عمل كوكيز الفول السوداني:1 كوب طحين قمح كامل½ ملعقة صغيرة ملح خشن1 ملعقة شاي بيكنج باودر1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا3 كوب شوفان1 كوب زبدة غير مملحة ومخفوقة2 حبة بيض كبيرة½ كوب زبدة الفول السوداني1 كوب حبيبات السكر1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيلا2 كوب رقائق الشوكولاته (اختياري)2 كوب فول سوداني مملح بالكاملطريقة التحضير

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية

- في وعاء عميق، اخلطي الشوفان مع الطحين وبيكربونات الصودا والبيكنج باودر والملح ثم ضعيه جانباً.

- في وعاء أخر، اخفقي البيض مع الفانيلا جيداً حتى تتمازج المكونات.

- في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي السكر والزبدة والفول السوداني واخلطي المكونات على سرعة متوسطة لمدة 5 دقائق تقريباً حتى يتحول المزيج للون فاتح وهش ثم أضيفيه فوق خليط البيض والفانيلا.

- خففي سرعة الخلاط، وأضيفي خليط الشوفان والطحين وامزجي المكونات جيداً حتى تتجانس جيداً.

- أضيفي الفول السوداني ورقائق الشوكولاته فوق خليط الشوفان.

- شكلي كرات الكوكيز بواسطة مغرفة الآيس كريم، وضعيها على صينية مفروشة بورق الخبز، مع مراعاة ترك مسافة بين كل كرة وأخرى.

- اخبزي الكوكيز في الفرن لمدة 13-15 دقيقة حتى تصبح ذهبية أو بنية اللون قليلاً، ثم أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد قليلاً في الصينية لعدة دقائق.

انقلي كوكيز الفول السوداني على رف حتى تبرد تماماً، ثم قدميها.