إذا كان لديك كنت قد مضى عليه الزمن.. اهترأ القماش أو تغير لونه ولا ترغبين في تخصيص الكثير من المال لاستبداله.



سوف نعرض لك بعض الحيل لتجديد الكنب وتغيير ديكور غرفة المعيشة بأكملها بخطوات بسيطة وغير مكلفة.



8 أفكار بسيطة لتجديد الكنب القديم في غرف المعيشة:



1-إلقاء الأغطية:

تستطيعين إلقاء بعض الأغطية والمفارش على الكنب خاصة في المساحات التي تعرضت للاهتراء.. اختاريها بعناية كي تجعل مظهر الكنب يبدو منسجماً مع باقي ديكورات غرف المعيشة.

2-الكثير من الوسائد:

الاعتماد على الكثير من الوسائد تغير مظهر الكنب وتجعله يبدو مختلفا في كل مرة تضيفين فيها تصاميم جديدة.. بألوان وخطوط جذابة لديكورات غرف معيشة فريدة.



ضعي أحواض النباتات في الأجزاء التي تريدين إخفائها، أحيانا ما يكون القدم في الأجزاء الجانبية التي تستطيعين تغطيتها بسهولة عبر حوض مميز من النباتات الطبيعية. 3-توزيع أحواض النباتات:ضعي أحواض النباتات في الأجزاء التي تريدين إخفائها، أحيانا ما يكون القدم في الأجزاء الجانبية التي تستطيعين تغطيتها بسهولة عبر حوض مميز من النباتات الطبيعية.



تعتبر من الحيل التي تبعد الاهتمام عن تصميم الكنب في حال كنت غير قادرة على استبدالها بكنب جديد. العديد من الصور الفنية بألوان مشرقة تجذب الأنظار نحو خلفية الكنب بدلا منه.



اختاري تصميم طاولة قهوة مميز وضعيها بجانب كنب بسيط بلون محايد وسوف تحصلين على مظهر مختلف وكأنه تصميم جديد للكنب. 4-تحويل الأنظار نحو ديكورات الحوائط:تعتبر من الحيل التي تبعد الاهتمام عن تصميم الكنب في حال كنت غير قادرة على استبدالها بكنب جديد. العديد من الصور الفنية بألوان مشرقة تجذب الأنظار نحو خلفية الكنب بدلا منه.5-إقرانها بطاولات قهوة جذابة:اختاري تصميم طاولة قهوة مميز وضعيها بجانب كنب بسيط بلون محايد وسوف تحصلين على مظهر مختلف وكأنه تصميم جديد للكنب.

6-تغطية الكنب بغطاء: بدلا من تنجيد الكنب يمكنك اختيار قماش جديد بنقشات جذابة وتغطي به كامل الكنب القديم ببساطة وجرأة في آن واحد وتحول ديكورات غرف المعيشة لمظهر بوهيمي وعملي.