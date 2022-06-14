طريقة عمل قهوة اللوتس خطوة بخطوة، وصفة ولا أشهى لواحد من مشروبات القهوة التي باتت رائجة في معظم دول العالم ويتناولها الكبار والمراهقين على وجه الخصوص.
وقهوة اللوتس هي مزيج فريد بين نكهة القهوة سريعة الذوبان التي تساعد على الإستيقاظ والإنتعاش في الصباح، مع زبدة اللوتس الغنية بالمذاق الرائع والقوي.
مقادير عمل قهوة اللوتس خطوة بخطوة:
إن كنت من عشاق القهوة بشكل عام، لكنك تحبين تطوير مذاقاتها وابتكار وصفات جديدة للقهوة، ما عليك سوى تعلم طريقة عمل قهوة اللوتس معنا اليوم.
المقادير
4 ملعقة كبيرة زبدة لوتس
4 كوب حليب بارد
1 كوب ماء
6 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
2 ملعقة كبيرة سكر
ثلج مجروش حسب الرغبة
طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي، ضعي جميع المكونات
- اخلطي جيداً حتى يتكسر الثلج ويتجانس مع باقي المكونات
- اسكبي قهوة اللوتس في أكواب التقديم وزينيها بالكريمة المخفوقة والشوكولاته المطحونة قبل تقديمها.