وقهوة اللوتس هي مزيج فريد بين نكهة القهوة سريعة الذوبان التي تساعد على الإستيقاظ والإنتعاش في الصباح، مع زبدة اللوتس الغنية بالمذاق الرائع والقوي.مقادير عمل قهوة اللوتس خطوة بخطوة:إن كنت من عشاق القهوة بشكل عام، لكنك تحبين تطوير مذاقاتها وابتكار وصفات جديدة للقهوة، ما عليك سوى تعلم طريقة عمل قهوة اللوتس معنا اليوم.المقادير