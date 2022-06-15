تصاميم طاولة مكياج لغرف نوم صغيرة المساحة(صور)

إن وضع المكياج أثناء الوقوف في الحمام ليس بالتأكيد خيار شخصي، يمكن فقط أن تقبلي به في حال لديك غرفة نوم صغيرة.. سوف نحاول أن نجد لك حل عبر عرض تصاميم لطاولة مكياج ناعمة للمساحات الصغيرة، هنالك حلول وتصاميم سوف تذهلك.
تصاميم طاولة مكياج صغيرة
- طاولة مكياج مصممة كجزء من ديكورات حوائط غرف النوم، تتماهى هذه التصاميم مع الديكور الداخلي بانسيابية وأناقة.
- تصميم ذكي يستفيد من زوايا غرف النوم الصغيرة في تصميم طاولة مكياج ربما لا تلبي كافة احتياجاتك لكنها تبقى أكثر عملية من وضع مكياجك في الحمام.
- رف خشبي بسيط بعرض أقل بكثير من المعتاد مع مرآة دائرية وكرسي مريح تصنع طاولة مكياج لغرف النوم الصغيرة.
- تصميم طاولة مكياج لغرف النوم الصغيرة مع مقعد صغير من الريش الوردي يضفي لمس عصرية وجذابة على الديكور الداخلي.
- طاولة خشبية تتحول إلى طاولة مكياج لديكورات غرف نوم ذات مساحات صغيرة حيث يعتبر الأثاث متعدد الاستعمالات من الحلول المثالية.
- تصميم طاولة مكياج خشبية يمكن وضعها بجانب السرير، وإضافة سجادة من الفرو يجعل هذه المساحة الضيقة المخصصة للمكياج أكثر اتساعا.