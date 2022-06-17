طريقة عمل أرز بالحليب

نصف كوب من الأرز القصير الحبةكوب ونصف الكوب من الماء4 أكواب من الحليب6 ملاعق طعام من السكرقرفةماء الورد وماء الزهرمربى الورد لتزيينأطباق الأرز بحليب (اختياري)طريقة التحضيريغسل الأرز ويسلق في الماء حتى يصبح طرياً ويمتص كل الماء.يذوب السكر في الحليبيضاف الحليب تدريجياً إلى الأرز المسلوق، مع التحريك المستمر بواسطة ملعقة خشبية، لتفادي التصاق الأرز في قعر القدروفي أية حال، ينصح باستعمال قدر ثقيلة القعر.يطهى المزيج لمدة 35 إلى 40 دقيقة، ثم يضاف إليه ماء الورد وماء الزهر.تطفأ النار ويسكب الأرز بحليب في أكواب ويترك جانباً ليفتر.يرش القليل من القرفة أو يوضع القليل من مربى الورد فوق الأطباق قبل تقديمها فاترة أو باردة.