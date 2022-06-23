لإطلالة لا تشوبها شائبة... نسّقي الماكياج مع لون شعرك!

تنسيق الماكياج مع لون الشعر، وخصوصًا ظلال العيون تفصيل صغير لكنه يجعل إطلالة السيدة أكثر سحرًا ولا تشوبها أي شائبة.على السيدات اللواتي يتمتعن بشعر أسود او بني استخدام ألوان ظلال العيون العميقة، كي لا تبدو بشرتهن شاحبة مثل ظلال العيون بدرجات اللون الوردي الداكن، الزهري، والبني و الأحمر الداكن والبرقوقي و والنحاسي والبنفسجي.وكي تكتمل الإطلالة، عليهن وضع الماسكرا السوداء وكحل العين الغامق.على صاحبات الشعر الأشقر اختيار ظلال العيون الفاتحة مثل ألوان الباستيل، النيود، الزهري، الأخضر، الأزرق والوردي بالإضافة إلى اعتماد الماسكرا والأيلاينر باللون البني الداكن بدلاً من اللون الأسود، الى جانب أحمر الشفاه الأحمر.على صاحبات الشعر الأحمر اعتماد ظلال العيون باللون الأحمر، الخوخي، البني المحمر أو الوردي المائل الى البني وتنسيقه مع أحمر الشفاه البني الفاتح، والبني الوردي، والمشمشي.على صاحبات الشعر الرمادي اعتماد البلاش وأحمر الشفاه بألوان زاهية، خصوصاً الزهري والأحمر. وتجنب المبالغة في مكياج العين. ويكون ذلك من خلال اعتماد ظلال العيون الرمادية والكحل الأبيض أو الرمادي.على من يصبغن شعرهن بألوام جريئة مثل الشعر البنفسجي والأزرق والزهري مطابقة ألوان ظلال العيون مع لون الشعر الى جانب أحمر الشفاه الداكن أو اللامع، الماسكرا الداكنة، لا سيما باللون الأسود أو البني.