وصفة اليوم.. 5 اكلات سريعة التحضير للغداء بالبطاطس

اكلات سريعة التحضير للغداءتدخل البطاطس في كثير من الأكلات اللذيذة كما أن الجميع يحبها ويطيب لهم مذاقها، ولذلك نقدم فيما يلي اكلات سريعة التحضير للغذاء بالبطاطسبطاطس مع جبن الموزريلا واللحم المفرومفي بعض الحالات يمل الجميع من الأكلات التقليدية ويشتهون تناول اكلات سريعة التحضير للغذاء بالبطاطس، لذا يمكن تقديم بطاطس مع جبن الموزاريلا واللحم المفروم، وتتلخص الطريقة في قلي البطاطس و اللحم المفروم ثم وضع البطاطس وفوقها اللحم والجبن في في وعاء مناسب ووضعها في الفرن وتقديمها ساخنة.بطاطس بالتونة وزيت الزيتونمن اكلات سريعة التحضير للغذاء بالبطاطس اكلة بطاطس بالتونة وزيت الزيتون، وتتلخص طريقة إعدادها في غسل البطاطس جيدا دون إزالة قشرتها عنها، وتتبيل التونة بالملح والفلفل الأسود ووضع قليل من زيت الزيتون عليها وعمل فتح بالسكين في قلب البطاطس وحشوها بالتونة المتبلة ثم إضافة خليط من جبن الشيدر والموزاريلا عليها وضعها في الميكرويف مدة 15 دقيقة.بطاطس بالدجاج والزعتر في الفرنتعد اكلة بطاطس بالدجاج والزعتر في الفرن من اكلات سريعة التحضير للغذاء وتتلخص طريقة إعدادها في تقشير البطاطس وتقطيعها ارباع متساوية ووضعها مع الدجاج المتبل بالملح والفلفل الأسود والزعتر مع قليل من زيت الزيتون في كيس الشوي المخصص وغلقه بإحكام ووضعه في الفرن 40 دقيقة حتى ينضج.