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وصفة اليوم.. 5 اكلات سريعة التحضير للغداء بالبطاطس

للنساء فقط

2022-07-07 | 04:53
وصفة اليوم.. 5 اكلات سريعة التحضير للغداء بالبطاطس
206 مشاهدة

اكلات سريعة التحضير للغداء، قد تتأخر المرأة في الطهي لعائلتها لأي سبب من الأسباب وتحتاج إلى إعداد اكلات سريعة التحضير للغذاء، وتعد البطاطس من أهم الخضراوات التي لها أكثر من طريقة يمكن إعدادها في وقت قصير، فما هي تلك الأكلات.

اكلات سريعة التحضير للغداء
تدخل البطاطس في كثير من الأكلات اللذيذة كما أن الجميع يحبها ويطيب لهم مذاقها، ولذلك نقدم فيما يلي اكلات سريعة التحضير للغذاء بالبطاطس

بطاطس مع جبن الموزريلا واللحم المفروم

في بعض الحالات يمل الجميع من الأكلات التقليدية ويشتهون تناول اكلات سريعة التحضير للغذاء بالبطاطس، لذا يمكن تقديم بطاطس مع جبن الموزاريلا واللحم المفروم، وتتلخص الطريقة في قلي البطاطس و اللحم المفروم ثم وضع البطاطس وفوقها اللحم والجبن في في وعاء مناسب ووضعها في الفرن وتقديمها ساخنة.
بطاطس بالتونة وزيت الزيتون

من اكلات سريعة التحضير للغذاء بالبطاطس اكلة بطاطس بالتونة وزيت الزيتون، وتتلخص طريقة إعدادها في غسل البطاطس جيدا دون إزالة قشرتها عنها، وتتبيل التونة بالملح والفلفل الأسود ووضع قليل من زيت الزيتون عليها وعمل فتح بالسكين في قلب البطاطس وحشوها بالتونة المتبلة ثم إضافة خليط من جبن الشيدر والموزاريلا عليها وضعها في الميكرويف مدة 15 دقيقة.
بطاطس بالدجاج والزعتر في الفرن

تعد اكلة بطاطس بالدجاج والزعتر في الفرن من اكلات سريعة التحضير للغذاء وتتلخص طريقة إعدادها في تقشير البطاطس وتقطيعها ارباع متساوية ووضعها مع الدجاج المتبل بالملح والفلفل الأسود والزعتر مع قليل من زيت الزيتون في كيس الشوي المخصص وغلقه بإحكام ووضعه في الفرن 40 دقيقة حتى ينضج.
صينية بطاطس في الفرن

تأتي أكلة بطاطس بالدجاج في الفرن ضمن اكلات سريعة التحضير للغذاء، وتتلخص طريقة إعدادها في وضع كل من الطماطم والبصل والفلفل الأخضر المقطعين قطعا صغيرة والدجاح بعد تتبيله بالبصل والملح والفلفل في صينية مناسبة وإضافة كوب من الماء المذاب فيها قليل من معجون الطماطم وبالكمية التي تكون كافية لأفراد الأسرة كلها ثم يتم تغيطتها بورق ألومنيوم ووضعها في الفرن مدة ساعة.
بطاطس براون مع ستيك المشوي
 
من اكلات سريعة التحضير للغذاء بطاطس بروان مع الاستيك المشوي وتتلخص طريقة إعدادها في شوي الستيك المتبل وسلق البطاطس وتصفيتها ثم تقليبها جيدا مع الحليب والزبد المذاب والفلفل الأسود والملح حتى تصبح لينة وتقدم مع الستيك وطبق سلطة خضراء.

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