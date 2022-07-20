وصفة اليوم..طريقة عمل سمبوسك الدجاج بالفطر

طريقة عمل سمبوسك الدجاج بالفطر، من الوصفات المميزة والشهية للسمبوسك الذي يحضر بقوة على موائدنا في مختلف المناسبات والأوقات.
وسمبوسك الدجاج بالفطر مزيج شهي ومميز من لحم الدجاج الطري المتبل بتتبيلة خاصة، مع الفطر المعروف بطعمه اللذيذ وسهولة تحضيره وملاءمته لأطباق الدجاج بشكل خاص.
تأتي السمبوسك أو السمبوسة كما يُطلق عليها، ضمن أبرز أصناف المقبلات على مستوى العالم وليس فقط في البلاد العربية. وهي عبارة عن عجينة خاصة تُحشى بخليط من الجبن أو اللحم أو الخضروات، وتُشكل على شكل مثلث ثم تُقلى أو تُخبز في الفرن لتعطينا حبات من السمبوسك المقرمش.
مقادير عمل سمبوسك الدجاج بالفطر:
تعلمي معنا اليوم طريقة عمل سمبوسك الدجاج بالفطر، واحرصي على خبزها في الفرن عوضاً عن قليها لتقليل نسبة الدهون فيها وتقديم وجبة صحية لأفراد عائلتك.
المقادير
1 عبوة عجينة سمبوسك جاهزة
2 صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة
½ كوب فطر مقطع
1 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود
طريقة التحضير
- في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزبدة ثم أضيفي الدجاج وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يحمر
- أضيفي الفطر والملح والفلفل وقلبي من جديد لمدة 7 دقائق حتى تنضج المكونات جيداً
- ارفعي المقلاة عن النار واتركي الخليط يبرد قليلاً
- احشي رقائق السمبوسك بحشوة الدجاج والفطر، ثم لفيها على شكل مثلثات
- ضعي مثلثات السمبوسك في صينية الفرن، وادهنيها بالقليل من الزيت ثم اخبزيها في الفرن لعدة دقائق حتى تكتسب اللون البني
- قدمي سمبوسك الدجاج بالفطر مع سلطة الزبادي والخس