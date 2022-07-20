وصفة اليوم..طريقة عمل سمبوسك الدجاج بالفطر

وسمبوسك الدجاج بالفطر مزيج شهي ومميز من لحم الدجاج الطري المتبل بتتبيلة خاصة، مع الفطر المعروف بطعمه اللذيذ وسهولة تحضيره وملاءمته لأطباق الدجاج بشكل خاص.تأتي السمبوسك أو السمبوسة كما يُطلق عليها، ضمن أبرز أصناف المقبلات على مستوى العالم وليس فقط في البلاد العربية. وهي عبارة عن عجينة خاصة تُحشى بخليط من الجبن أو اللحم أو الخضروات، وتُشكل على شكل مثلث ثم تُقلى أو تُخبز في الفرن لتعطينا حبات من السمبوسك المقرمش.مقادير عمل سمبوسك الدجاج بالفطر:تعلمي معنا اليوم طريقة عمل سمبوسك الدجاج بالفطر، واحرصي على خبزها في الفرن عوضاً عن قليها لتقليل نسبة الدهون فيها وتقديم وجبة صحية لأفراد عائلتك.المقادير