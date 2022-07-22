لحفل زفاف مثالي... أحدث أفكار توزيعات الأعراس الصيفية

ستلاقي هذه التوزيعات الاعراس إعجاب ضيوفك في حفل زفاف وستشكّل ذكرى جميلة لهم لتخليد هذه الفرحة بأبهى صورة مثالية.أفكار توزيعات اعراس من نباتات صغيرةإذا كنت تقيمين حفل زفافك في الحديقة، احرصي على اختيار النبتة أو الشجرة الخضراء الصغيرة لتكون من أجمل توزيعات الاعراس.افكار توزيعات اعراس من البذورأما إذا كنت تفضلين تقديم هدية معبرة أكثر كبذور النبات أو الزهور ليزرعها ضيوفك في منازلهم وتبقى لديهم لمدة طويلة، قومي مثلاً بتوزيع هذه البذور في عربات زراعية صغيرة وبالتأكيد ستكون فكرة جديدة وملفتة.أفكار توزيعات اعراس لذيذةفي حال اخترت عزيزتي أن تقدمي هدايا لذيذة وشهية يمكن أن يأكلها ضيوفك، يمكنك أن تقدّمي المرطبانات من المربى والعسل الطازج وعصائر الفواكه الطازجة الصيفية.أفكار توزيعات اعراس من الورودتقديم هدايا الورود من أفكار توزيعات الاعراس الرمزية لكل الفصول. يمكنك أن تقدمي داخل زجاجات محفوظ بداخلها الورد الطبيعي أو الإصطناعي التي تخطف الاضواء وتعبّر عن الحب و قوة الرباط الذي يجمعك مع الشريك، كما يمكنك أن تختاري اكسسوارات أخرى فخمة لتزيين الورود.أفكار توزيعات اعراس من العطورمن توزيعات الاعراس الفاخرة التي يمكن ان تقدميها لمدعويك، زجاجة من العطر بنفحات عذبة صيفية، صابون معطر بنكهات مختلفة ويفضل أن يكون مصنوعاً من مواد عضوية وطبيعية فاخرة، وغيرها من الأفكار المميزة مع تزينهم بغلاف مميز يتناسب مع ديكور حفل زفافك.فاجئي ضيوفك بمروحة يد خشبية تحمل اسم العروسين أو تاريخ الزفاف مع إمكانية إضافة تعليقات مرحة عليها.