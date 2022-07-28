Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الولايات المتحدة تنقل مقاتلات "إف 22" إلى بولندا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

للحصول على إطلالة شبابية.. شد ورفع الخدود بالطرق الطبيعية

للنساء فقط

2022-07-28 | 06:04
Alsumaria Tv
للحصول على إطلالة شبابية.. شد ورفع الخدود بالطرق الطبيعية
255 مشاهدة

طرق شد ورفع الخدود للحصول على اطلالة شبابية بالماسكات الطبيعية والتخلص من شوائب البشرة.

مع تقدمنا في العمر، تبدأ بشرتنا في الجفاف والترهل، حيث يظهر الجفاف والتجاعيد والخطوط الدقيقة وترهل الجلد والخدود، وغالباً ما يكون مصحوباً بمظهر باهت، يمكن أن تكون ماسكات شد الجلد طريقة ممتازة للتعامل مع هذه المشاكل، فإليك طرق شد الخدود لوجه شبابي بالماسكات الطبيعية.

طرق شد ورفع الخدود لوجه شبابي
ماسك الموز
زيت الخروع
الحليب
ماسك الموز
يعمل الموز حمايتها من أضرار بخصائصه المضادة للأكسدة. فهذا الماسك يمكن أن يساعد في تقليل علامات الشيخوخة وشد الجلد، أما إضافة العسل وزيت الزيتون للمزيج، والذي يعد من المواد المرطبة ويحتوي على مضادات الأكسدة، يمكنه إصلاح خلايا الجلد التالفة ورفع الجلد.

لذلك، قومي بتقشير نصف موزة ناضجة واهرسيها حتى لا تبقى أي كتل، ثم اضيفي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من العسل واخلطيهم جيداً، بعدها ضعي العجينة على وجهك وخدودك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر ومن ثم بالماء البارد لإغلاق المسام.

زيت الخروع
زيت الخروع عامل يعزز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يجعل الجلد أكثر صلابة، مشدودة، وناعمة.

فحمض الريسينوليك، المكون الرئيسي لزيت الخروع، له خصائص مضادة للالتهابات، وهذه الخصائص يمكن أن تخفف من التهاب الجلد وتساعد على رفع وشد الخدود.

قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو بضع قطرات من زيت اللافندر. بعدها دلكي هذا المزيج في حركات دائرية تصاعدية على خدودك وكل وجهك، واتركيه بين عشية وضحاها ثم اشطفيه بالماء الفاتر أولاً ثم بالماء البارد للحصول على أفضل النتائج.

ماسك الحليب
ضعي الحليب على بشرتك وعلى الخدين حيث سينظف ويرطب الجلد، وذلك لأن الحليب يحتوي على الماء والدهون والبروتينات.

يحتوي الحليب ايضا على حمض اللاكتيك، وهو حمض ألفا هيدروكسي، تستخدم هذه الأحماض بشكل شائع في منتجات العناية بالبشرة، حيث يمكن أن تحفز نمو الخلايا الجديدة وتزيل خلايا الجلد الميتة، كما قد تساعد البروتينات والأحماض الأمينية الموجودة في الحليب أيضاً في علاج الأنسجة التالفة وشد الخدود ورفعها ليمنحك وجه شبابي ومتوهج.
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:52 | 2022-07-28 06:52
06:48 | 2022-07-28 06:48
06:44 | 2022-07-28 06:44
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.