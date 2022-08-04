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خطوات سهلة التطبيق لإزالة الغبار

للنساء فقط

2022-08-04 | 06:08
Alsumaria Tv
خطوات سهلة التطبيق لإزالة الغبار
872 مشاهدة

يتكاثر الغبار داخل المنازل خصوصاً في الصيف، بسبب تهوئة المساحات الداخلية من خلال فتح النوافذ.

مسح الأقدام قبل الدخول
ينصح بضرورة ترك بعض الـ"دعاسات" الصغيرة على بوابة المنزل لمسح الأقدام قبل الدخول، مما يساهم في تقليل كمية الغبار والأتربة التي قد تدخل المنزل، كما أنه من الممكن خلع الأحذية خارج المنزل، مع ضرورة تنظيف الدعاسة بالمكنسة الكهربائية كل يومين.

تنظيف المفروشات
يجب كنس وتنفيض المفروشات والوسائد جيدًا أغطية المراتبة والأغطية المكشوفة، ثم البدء بغسل الفراش بانتظام أسبوعيًا.

استخدام المعدات المناسبة
ينصح بتوفير المعدات المناسبة لتنفيض وتنظيف الغبار والأتربة داخل المنزل للحصول على النتيجة المطلوبة، والتي يكون من أهمها منفضات الريش اللطيفة، فضلًا عن إمكانية إزالة الغبار بشعيرات ناعمة بالمكنسة الكهربائية عند تنظيف الستائر الكبيرة والصغيرة وألواح القاعة وغير ذلك، بما في ذلك الأسطح الصلبة مثل أسطح الطاولات والرفوف، بالإضافة إلى إمكانية استخدام قطعة قماش مبللة من الألياف الدقيقة.

استخدام ورق التجفيف
تعمل بعض الأسطح الصلبة مثل مغناطيس الغبار حتى عندما يظل الأثاث المحيط خاليًا نسبيًا من الغبار، ثم بعد ذلك المسح بقطعة قماش مبللة والقيام بتمرير ورقة تجفيف على الجزء العلوي من الطاولات والأرفف، وبالتالي هذا يساعد في تقليل الغبار والأتربة في المنزل بطريقة ملحوظة.

السيطرة على الفوضى
ينصح بضرورة تقليل الفوضى حيث أن انتشار الفوضى داخل المنزل يكون مساهمًا في تراكم وتكون الغبار والأتربة بطريقة واضحة، لذا فمن المهم المحفاظ على أسطح العمل خالية من الأشياء التي لا يتم استخدامها يوميًا، والتخلص من الأشياء غير المهم والحفاظ على أرضيات الخزانة نظيفة حتى يسهل تنظيفها بالمكنسة الكهربائية.

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